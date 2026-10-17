Lan tỏa sắc màu sản phẩm vùng miền

Quy tụ 350 gian hàng của gần 200 tổ chức, doanh nghiệp đến từ 20 tỉnh, thành phố trên cả nước, Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2026 tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, mang đến không gian mua sắm đa dạng, đồng thời mở ra cơ hội quảng bá sản phẩm, kết nối giao thương và mở rộng thị trường tiêu thụ cho các cơ sở sản xuất.

Diễn ra từ ngày 15 đến 21/10, Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2026 có quy mô 350 gian hàng tiêu chuẩn, với sự tham gia của gần 200 tổ chức, doanh nghiệp đến từ 20 tỉnh, thành phố.

Hội chợ do Sở Công thương Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương tổ chức trong khuôn khổ Chương trình Khuyến công quốc gia và Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Hội chợ lần này có sự tham gia của các đơn vị đến từ nhiều vùng miền với danh mục sản phẩm phong phú, bao gồm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề truyền thống, thực phẩm chế biến, đồ uống, hàng tiêu dùng, nguyên liệu sản xuất và thiết bị phục vụ sản xuất.

Các gian hàng được bố trí nối tiếp nhau, hàng hóa sắp xếp gọn gàng, bắt mắt, tạo thuận lợi cho người dân tham quan.

Mỗi gian hàng như một điểm giới thiệu văn hóa sản xuất và thế mạnh riêng của từng địa phương, từ các sản phẩm làng nghề truyền thống đến thực phẩm chế biến, đồ uống và hàng tiêu dùng.

Đến với hội chợ lần này, anh Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Công ty TNHH Bamboo & Wood Creation Việt Nam cho biết: “Tại đây, chúng tôi mang đến nhiều sản phẩm từ tre, luồng chất lượng cao, thân thiện với môi trường như ống hút, thớt, đĩa và các vật dụng thiết yếu trong căn bếp gia đình. Bên cạnh đó, công ty cũng giới thiệu một số sản phẩm mới như trà mâm xôi xạ đen, cà gai leo xạ đen... với thiết kế bao bì gọn gàng, tiện lợi, góp phần đa dạng hóa lựa chọn cho người tiêu dùng”.

Sự hiện diện của nhiều địa phương cũng tạo nên không gian giao lưu giữa các sản phẩm mang đặc trưng vùng miền. Qua đó, những mặt hàng công nghiệp nông thôn, sản phẩm thủ công và đặc sản địa phương có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng ngoài thị trường truyền thống, góp phần nâng cao khả năng nhận diện thương hiệu.

Tại nhiều gian hàng, người dân hào hứng dừng chân, chăm chú xem sản phẩm trước khi quyết định mua.

Không chỉ người mua hào hứng lựa chọn, các chủ gian hàng cũng nhiệt tình giới thiệu, tư vấn, tạo nên không khí giao thương nhộn nhịp tại Quảng trường Lam Sơn.

Với Thanh Hóa, hội chợ còn là dịp giới thiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP và hàng công nghiệp nông thôn của tỉnh đến đông đảo người dân, du khách và doanh nghiệp.

Hội chợ không chỉ tạo điểm đến mua sắm, tham quan cho người dân mà còn mở ra không gian kết nối giữa nhà sản xuất, đơn vị phân phối và người tiêu dùng. Qua đó, các sản phẩm công nghiệp nông thôn, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền có thêm cơ hội khẳng định giá trị, mở rộng thị trường.

Hoàng Đông - Phương Đỗ