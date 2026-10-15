Khai mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2026

Tối 15/10, tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, Sở Công thương Thanh Hóa phối hợp với Cục Công nghiệp (Bộ Công thương) tổ chức khai mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2026.

Tiết mục văn nghệ trong chương trình khai mạc hội chợ.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Cục Công nghiệp; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương; trung tâm xúc tiến công thương các tỉnh, thành phố; các hiệp hội doanh nghiệp cùng đông đảo doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong và ngoài tỉnh.

Diễn ra từ ngày 15 đến 21/10, hội chợ có quy mô 350 gian hàng tiêu chuẩn, với sự tham gia của gần 200 tổ chức, doanh nghiệp đến từ 20 tỉnh, thành phố trong cả nước cùng các đơn vị của Thanh Hóa. Trong đó có các địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Huế, Đồng Tháp...

Các gian hàng được bố trí theo từng khu vực, giới thiệu đa dạng sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp, sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề truyền thống; các mặt hàng công nghiệp chế biến, thực phẩm, đồ uống, hàng tiêu dùng, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất và đời sống.

Riêng tỉnh Thanh Hóa bố trí khu gian hàng chung rộng gần 200m2 để trưng bày, giới thiệu các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng và sản phẩm OCOP. Đây là không gian quảng bá những thành tựu phát triển công nghiệp nông thôn, đồng thời giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, bản sắc văn hóa và giá trị sản phẩm của các địa phương trong tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu khai mạc hội chợ.

Phát biểu khai mạc hội chợ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường nhấn mạnh: Thanh Hóa có vị trí chiến lược quan trọng, là cầu nối giao thương giữa vùng Bắc Trung bộ với vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ. Những năm qua, công tác khuyến công, phát triển công nghiệp nông thôn và xúc tiến thương mại luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Công thương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Nhờ đó, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại các vùng nông thôn có bước phát triển tích cực; quy mô sản xuất, chất lượng và thương hiệu sản phẩm ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

Nhân dân tham dự khai mạc hội chợ.

“Hội chợ là hoạt động có ý nghĩa thiết thực góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, văn hóa và du lịch của Thanh Hóa. Đồng thời, là dịp để các địa phương, doanh nghiệp gặp gỡ, giới thiệu những sản phẩm đặc trưng, ngành nghề truyền thống, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP; chia sẻ kinh nghiệm, kết nối cung cầu, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường khẳng định.

Đại diện Cục Công nghiệp (Bộ Công thương) và các đại biểu tham dự hội chợ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ tin tưởng hội chợ sẽ là cầu nối để hàng công nghiệp nông thôn Việt Nam vươn xa hơn trên thị trường trong nước và quốc tế. Đồng thời khẳng định, Thanh Hóa luôn rộng mở chào đón và cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp, nhà đầu tư quảng bá sản phẩm, tìm hiểu thị trường, hợp tác đầu tư và gắn bó lâu dài với tỉnh.

Qua hội chợ, tỉnh Thanh Hóa mong muốn tăng cường kết nối, hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp trong cả nước, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn, thương mại và dịch vụ, tạo thêm động lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường

“Thanh Hóa luôn sẵn sàng chào đón, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư quảng bá sản phẩm, tìm hiểu thị trường, mở rộng cơ hội liên doanh, liên kết và hợp tác đầu tư phát triển. Qua hội chợ, tỉnh mong muốn tăng cường kết nối, hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp trong cả nước, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn, thương mại và dịch vụ, tạo thêm động lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cho biết.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc hội chợ.

Ngay sau nghi thức khai mạc hội chợ, các đồng chí lãnh đạo và đại biểu đã tham quan các gian hàng, tìm hiểu sản phẩm, hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhu cầu kết nối thị trường của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng và sản phẩm OCOP của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng thăm gian hàng trưng bày của Công ty TNHH Xuất khẩu Việt Trang - doanh nghiệp có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia.

Hội chợ mở cửa phục vụ Nhân dân và du khách đến hết ngày 21/10. Cùng với hoạt động trưng bày, mua sắm, chương trình còn có các hoạt động giao lưu, văn hóa, văn nghệ, góp phần kích cầu tiêu dùng, quảng bá hàng Việt Nam và thúc đẩy kết nối cung cầu giữa các địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan gian hàng trưng bày của Công ty CP Mía đường Lam Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan gian hàng của các tỉnh, thành phố tham gia hội chợ.

Qua các kỳ bình chọn, đến nay Thanh Hóa có 33 sản phẩm, bộ sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh; 16 sản phẩm, bộ sản phẩm cấp khu vực và 6 sản phẩm, bộ sản phẩm cấp quốc gia. Cùng với đó, toàn tỉnh hiện có 690 sản phẩm OCOP được công nhận; 43 nghề truyền thống, 18 làng nghề và 53 làng nghề truyền thống; duy trì, phát triển 38 nghề tiểu thủ công nghiệp.

Minh Hằng