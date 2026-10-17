Giữ vững màu xanh đại ngàn

Thời gian qua, lực lượng kiểm lâm Thanh Hóa đã triển khai nhiều biện pháp bảo vệ, phòng cháy và chữa cháy rừng (PCCCR). Nhờ giữ vững an ninh rừng, độ che phủ rừng ngày càng được nâng cao.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm Như Thanh tăng cường tuần tra, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm Luật Lâm nghiệp.

Hiện nay, Hạt Kiểm lâm Như Thanh chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ diện tích rừng trên địa bàn 21 xã thuộc các huyện Như Thanh, Nông Cống và Triệu Sơn (cũ). Để bảo vệ rừng tận gốc, đơn vị đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các chủ rừng Nhà nước và lực lượng chức năng tăng cường tuần tra tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép. Bên cạnh đó, đơn vị phân công cán bộ bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm Luật Lâm nghiệp, không để hình thành các “tụ điểm”, “điểm nóng” phá rừng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Hạt Kiểm lâm Như Thanh đã phối hợp tổ chức 6 hội nghị phổ biến pháp luật bảo vệ rừng và PCCCR với 1.035 lượt người tham gia. Đồng thời, lực lượng kiểm lâm địa bàn đã tham mưu củng cố 19 trung đội dân quân cơ động tại 19 xã có rừng, kiện toàn 168 tổ, đội bảo vệ rừng và PCCCR thôn. Đơn vị cũng tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp. Từ đầu năm 2026 đến nay, Hạt Kiểm lâm Như Thanh đã phát hiện, xử lý 18 vụ vi phạm hành chính, nộp ngân sách Nhà nước hơn 1,1 tỷ đồng.

Ông Lại Thế Chiến, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Như Thanh, cho biết: Để giữ vững an ninh rừng, Hạt Kiểm lâm Như Thanh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý và phát triển rừng. Đồng thời, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ trong việc tuyên truyền, tuần tra và xác minh vụ việc, qua đó giúp phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm. Thời gian tới, Hạt Kiểm lâm Như Thanh sẽ tiếp tục bám sát địa bàn, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, rà soát quỹ đất trống để trồng rừng; đồng thời giám sát chặt chẽ mọi hoạt động khai thác, sử dụng rừng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Với vai trò là lực lượng “chủ công” trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, thời gian qua, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa đã chủ động tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường, ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý, bảo vệ rừng và lâm sản chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương, lực lượng chức năng và các đơn vị chủ rừng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo vệ rừng tận gốc. Nhờ đó, lực lượng kiểm lâm đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật lâm nghiệp. Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa, trong 9 tháng năm 2026, toàn lực lượng đã phát hiện và xử lý 162 vụ vi phạm hành chính, khởi tố 1 vụ án hình sự, thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 1,8 tỷ đồng.

Cùng với việc tăng cường quản lý, bảo vệ rừng tại gốc, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa đã chủ động tham mưu với Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành và chủ rừng triển khai đồng bộ công tác PCCCR. Đồng thời, chi cục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc duy trì nghiêm túc chế độ trực ban, theo dõi cấp dự báo cháy; tăng cường tuần tra các khu vực trọng điểm có nguy cơ cao và chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”. Ngoài ra, đơn vị cũng kịp thời kiện toàn, duy trì hiệu quả hoạt động của đội phản ứng nhanh tại Văn phòng Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa, thường xuyên kiểm tra và đôn đốc công tác PCCCR ngay từ cơ sở.

Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh đã xử lý giảm vật liệu cháy dưới tán rừng thông, rừng trồng và rừng khu vực biên giới có nguy cơ cháy cao với tổng diện tích 1.272,2ha. Đồng thời, các đơn vị đã rà soát, bổ sung phương án và bản đồ tác chiến PCCCR tại 133 xã, phường, cùng 155 phương án, kế hoạch cấp cơ sở. Công tác củng cố, duy trì hoạt động của 1.835 tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng và PCCCR tại các thôn tiếp tục được đẩy mạnh. Bên cạnh đó, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương tổ chức thành công 3 cuộc diễn tập chữa cháy rừng và 1.018 hội nghị tuyên truyền, thu hút 38.912 lượt người tham gia.

Ông Trịnh Đăng Tình, Trưởng Phòng Bảo vệ rừng và Xử lý vi phạm (Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa), chia sẻ: “Để giữ vững an ninh rừng, thời gian tới, Chi cục Kiểm lâm tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR. Trong đó, lực lượng kiểm lâm cơ động và PCCCR sẽ chủ trì, phối hợp với các lực lượng công an, biên phòng, quản lý thị trường và chính quyền địa phương đấu tranh chống buôn lậu lâm sản, nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn hành vi vận chuyển lâm sản trái phép trên các tuyến nội tỉnh và đường Hồ Chí Minh. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực ban, theo dõi sát sao thông tin cảnh báo cấp dự báo cháy rừng; chủ động kiểm tra việc thực hiện các biện pháp lâm sinh, giảm vật liệu cháy, bảo dưỡng trang thiết bị và chuẩn bị sẵn sàng lực lượng để kịp thời ứng phó khi có tình huống xảy ra”.

Bài và ảnh: Xuân Anh