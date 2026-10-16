Chào mừng Ngày hội Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2026, săn vé 0 đồng cùng Vietjet

Tưng bừng Ngày hội Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2026 (DITF 2026), Vietjet mang đến hàng loạt hoạt động hấp dẫn đi kèm ưu đãi vé bay chỉ từ 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí) trên toàn bộ đường bay nội địa và quốc tế đi và đến Đà Nẵng.

Theo đó, từ ngày 16/10 đến 23h00 ngày 20/10/2026, hành khách có cơ hội săn vé Eco 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí) trên tất cả dường bay trong nước và quốc tế đi và đến Đà Nẵng. Vé khuyến mãi được mở bán tại website www.vietjetair.com và ứng dụng Vietjet Air với thời gian bay từ 20/10/2026 đến hết ngày 30/09/2027 (*).

Với ưu đãi vé bay từ 0 đồng, Vietjet gợi ý thêm lý do để du khách đến Đà Nẵng, tận hưởng vẻ đẹp của biển Mỹ Khê và khám phá cảnh quan thiên nhiên độc đáo tại Ngũ Hành Sơn. Từ Đà Nẵng, du khách có thể tiếp tục hành trình theo Con đường Di sản miền Trung đến các điểm đến nổi bật khác như Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn hay cố đô Huế - khám phá những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử đặc sắc, hoặc lựa chọn các điểm đến hấp dẫn khác trong nước và quốc tế trên mạng bay rộng khắp của Vietjet.

Diễn ra trong 2 ngày 17 và 18/10 tại Cung Hội nghị Ariyana Đà Nẵng, Ngày hội Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2026 hứa hẹn mang đến nhiều cảm hứng cho những người yêu du lịch. Ghé gian hàng Vietjet, du khách có thể check-in nhận quà, thử sức với các mini game cùng nhiều phần quà hấp dẫn và tìm hiểu thêm những lựa chọn bay cho chuyến đi sắp tới.

Mỗi chuyến bay cùng Vietjet hành khách sẽ có cơ hội thưởng thức các món ăn nóng tươi ngon đặc sắc ẩm thực Việt Nam và thế giới như Phở Thìn, Bánh mì Việt Nam, Cà phê sữa đá... được phục vụ bởi phi hành đoàn chuyên nghiệp, tận tâm trên tàu bay hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu. Các chương trình văn hoá, nghệ thuật đặc sắc trên độ cao 10.000 mét cũng là món quà Vietjet dành tặng hành khách của mình trên khắp các hành trình bay.

(*) Thời gian bay cụ thể tùy từng đường bay. Ưu đãi không áp dụng trong một số giai đoạn cao điểm. Vui lòng tham khảo chi tiết tại website và ứng dụng Vietjet Air.

NL