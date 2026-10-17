UNIQLO mở rộng kết nối với Thanh Hóa từ sản xuất, con người đến cộng đồng

Từ hoạt động sản xuất đến những thiết kế mang dấu ấn xứ Thanh, sự hiện diện của UNIQLO tại Thanh Hóa cho thấy một mối liên kết được hình thành từ con người, văn hóa và những giá trị dành cho cộng đồng.

LifeWear Made in Vietnam - niềm tự hào của người lao động địa phương

Từ ngày 15/10/2026, người dân xứ Thanh đã có thêm một điểm đến quen thuộc khi UNIQLO AEON MALL Thanh Hóa chính thức đi vào hoạt động. Bên cạnh việc mang đến các dòng trang phục LifeWear đến khách hàng địa phương, cột mốc này còn gợi mở một kết nối đặc biệt: những sản phẩm LifeWear Made in Vietnam được sản xuất tại Thanh Hóa, xuất khẩu và phân phối tại nhiều thị trường trên thế giới, nay đã có mặt tại chính nơi chúng được tạo nên.

Cửa hàng mới của UNIQLO đã chính thức khai trương tại TTTM AEON MALL Thanh Hóa sáng ngày 15/10.

Ít ai biết rằng, HEATTECH - dòng sản phẩm chủ lực và là thành quả từ sự hợp tác phát triển công nghệ giữa UNIQLO cùng Tập đoàn Toray Industries đang được sản xuất tại nhà máy Sakurai ở Thanh Hóa, một trong những nhà máy đối tác của Tập đoàn Fast Retailing tại Việt Nam.

Từ Thanh Hóa, những sản phẩm HEATTECH Made in Vietnam tiếp tục hành trình đến với khách hàng tại nhiều thị trường.

Sở hữu công nghệ sợi vải hấp thụ hơi ẩm và chuyển hóa thành nhiệt, những chiếc áo HEATTECH mỏng nhẹ mà vẫn giữ ấm hiệu quả. Dưới đôi bàn tay tỉ mỉ của người lao động địa phương, HEATTECH đã góp phần thay đổi thói quen mặc ấm mùa đông của hàng triệu người trên toàn thế giới.

Chị Đỗ Thị Hiền, người đã có 8 năm gắn bó với nhà máy Sakurai, trực tiếp tham gia sản xuất đa dạng các sản phẩm của UNIQLO, từ quần dài, váy nữ đến áo khoác bông trẻ em. Qua quá trình làm việc, chị từng bước tích lũy kinh nghiệm và nâng cao kỹ năng ở nhiều công đoạn, đồng thời thấu hiểu hơn những yêu cầu nghiêm ngặt trong quy trình sản xuất, từ kiểm soát nguyên vật liệu, kỹ thuật may đến kiểm tra thành phẩm và tiến độ giao hàng. Sự chính xác và đồng bộ ở từng công đoạn là nền tảng để đảm bảo sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của UNIQLO trên toàn cầu.

Chị Đỗ Thị Hiền với 8 năm kinh nghiệm sản xuất trang phục UNIQLO theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản.

“Khi nhìn thấy những sản phẩm do mình và các đồng nghiệp chăm chút, tỉ mẩn làm ra mỗi ngày đã có thể phục vụ khách hàng ngay trên chính quê hương, tôi rất vui. Tôi mong đến ngày cửa hàng UNIQLO AEON MALL Thanh Hóa mở cửa để đưa gia đình đến cửa hàng và giới thiệu những sản phẩm mà tôi góp công sức làm ra. Tôi thật sự rất tự hào”, chị Hiền chia sẻ.

Bên cạnh trang phục giữ nhiệt HEATTECH, hàng loạt sản phẩm dành cho mùa lạnh năm nay như áo khoác chần bông PUFFTECH, áo len, áo khoác ngoài với kiểu dáng gọn nhẹ, màu sắc đa dạng cũng được trưng bày tại cửa hàng mới. Với chất lượng theo tiêu chuẩn Nhật Bản, thiết kế đơn giản, dễ phối cùng phom dáng thoải mái, các sản phẩm hướng đến những nhu cầu thiết thực trong đời sống hằng ngày.

HEATTECH và PUFFTECH là hai dòng sản phẩm biểu tượng của UNIQLO, góp phần thay đổi quan niệm về trang phục giữ ấm của hàng triệu người trên thế giới.

Kết nối bản sắc địa phương với những đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Với UNIQLO, những nét đẹp đời sống thường ngày cũng có thể trở thành nguồn cảm hứng cho trang phục. Tại Thanh Hóa, điều đó được thể hiện qua bộ sưu tập UTme! dành riêng cho địa phương, với những hình ảnh quen thuộc như bãi biển Sầm Sơn, nem chua hay chè lam Phủ Quảng.

Qua nét vẽ trẻ trung của họa sĩ Lương Linh, những dấu ấn cảnh quan và đặc sản của xứ Thanh được đưa lên các thiết kế áo thun UTme! gần gũi. Một phần doanh thu từ các sản phẩm này sẽ được UNIQLO đóng góp trực tiếp để hỗ trợ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. “Tôi thấy sự ủng hộ của UNIQLO qua bộ sưu tập UTme! rất ý nghĩa và thiết thực”, chị Lê Thị Phương (phường Hàm Rồng) - một khách hàng đến mua sắm tại cửa hàng UNIQLO bày tỏ.

Các thiết kế áo UTme! lấy cảm hứng từ những địa danh, món ăn quen thuộc của Thanh Hóa.

Nhìn lại hành trình của LifeWear tại Thanh Hóa, từ chiếc áo HEATTECH có sự góp sức của những người lao động chuyên môn cao tại địa phương, đến những chiếc áo UTme! mang theo dấu ấn xứ Thanh, có thể thấy sự gắn kết luôn bắt đầu từ những điều bình dị. Với UNIQLO, việc hiện diện lâu dài tại một địa phương không chỉ là việc đưa các sản phẩm đến tay người tiêu dùng, mà còn ở cách thương hiệu trân trọng những giá trị bản địa, tạo thêm các cơ hội phát triển và các giá trị thiết thực cho cộng đồng, cho địa phương.

Nguyễn Lương