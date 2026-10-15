Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường kiểm tra dự án xử lý sạt lở tại xã Kim Tân và các xã lân cận

Chiều 15/10, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tình hình thực hiện Dự án xử lý khẩn cấp tình trạng sạt lở đất tại xã Kim Tân và các xã lân cận.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường kiểm tra hiện trường.

Dự án Xử lý khẩn cấp tình trạng sạt lở đất tại Kim Tân và các xã Thành Yên, Thành Trực, huyện Thạch Thành (cũ) có tổng mức đầu tư hơn 57,2 tỷ đồng, được triển khai tại 7 vị trí có nguy cơ sạt lở, nhằm bảo đảm an toàn cho khu dân cư, các tuyến đường và công trình liên quan. Đến nay, dự án đã hoàn thành khoảng 95% khối lượng thi công, dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài kết hợp với địa chất yếu làm giảm độ ổn định của mái taluy đã gây ra tình trạng sạt trượt, sụt lún cục bộ tại một số vị trí thuộc xã Kim Tân và xã Thành Vinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường chỉ đạo tại hiện trường.

Qua kiểm tra và nghe báo cáo của địa phương và các đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường yêu cầu địa phương, đơn vị tư vấn, giám sát rà soát, đánh giá lại toàn bộ công trình, làm rõ trách nhiệm từng đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Đồng thời, tham vấn ý kiến của Sở Xây dựng, lựa chọn phương án khả thi, giải pháp khắc phục phù hợp với điều kiện địa chất thực tế, chú trọng chất lượng, an toàn công trình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu khắc phục, xử lý dứt điểm các vị trí sạt lở, không để ảnh hưởng đến an toàn của người dân, phấn đấu hoàn thành trước tháng 12/2026.

Lê Hợi