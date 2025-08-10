300 vận động viên nhí tranh tài tại Giải cờ vua Hào khí Lam Sơn lần thứ 2

Ngày 10/8, Câu lạc bộ (CLB) Dream Chess tổ chức khai mạc Giải cờ vua Hào khí Lam Sơn lần thứ 2 năm 2025 tranh Cup Dream Chess.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự giải.

Tham gia giải đấu có gần 300 vận động viên (VĐV) đến từ các trường tiểu học, THCS và CLB cờ vua trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá và tỉnh Ninh Bình.

Các VĐV tham gia tranh tài ở các bảng đấu gồm: U5-6 nam, nữ; U7 nam, nữ; U8 nam, nữ; U9 nam, nữ; U10-11 nam, nữ; cùng bảng đấu cấp 2 và bảng Open dành cho các VĐV từ 16 tuổi trở lên.

Giải áp dụng luật thi đấu Cờ vua mới nhất do Liên đoàn Cờ Việt Nam ban hành.

Tại giải đấu, các kỳ thủ luôn thể hiện quyết tâm và thi đấu với tinh thần cống hiến hết sức để có thành tích tốt nhất. Nhiều trận “đấu trí” diễn ra hấp dẫn và gay cấn đến cuối trận đấu.

Giải Cờ vua Hào khí Lam Sơn là một sân chơi trí tuệ - nơi các kỳ thủ có cơ hội giao lưu, học hỏi và thể hiện tài năng. Giải đấu không chỉ là nơi tìm ra những nhà vô địch xứng đáng, mà còn là dịp để lan tỏa tình yêu với cờ vua - một môn thể thao đã rèn luyện cho con người sự kiên nhẫn, tư duy chiến thuật và tinh thần thượng võ.

Tô Hà