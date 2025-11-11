Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Giáo dục

25 trường đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng châu Á 2026

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Việt Nam có 25 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng châu Á 2026, trong đó có 8 trường lần đầu tiên góp mặt, dẫn đầu là Đại học Quốc gia Hà Nội.

25 trường đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng châu Á 2026

Việt Nam có 25 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng châu Á 2026, trong đó có 8 trường lần đầu tiên góp mặt, dẫn đầu là Đại học Quốc gia Hà Nội.

25 trường đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng châu Á 2026

Theo kết quả xếp hạng các trường đại học châu Á 2026 (QS AUR 2026) do Tổ chức xếp hạng Quacquarelli Symonds vừa công bố, Việt Nam có 25 cơ sở giáo dục đại học trong bảng xếp hạng này, trong đó có 8 trường lần đầu tiên tham gia.

Đại học Quốc gia Hà Nội đứng đầu danh sách các cơ sở đào tạo được xếp hạng của Việt Nam, với thứ hạng 158.

25 trường đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng châu Á 2026

Kỳ xếp hạng QS AUR 2026 là kỳ xếp hạng có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với 1.529 cơ sở giáo dục đại học đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ của châu Á được xếp hạng.

Kết quả xếp hạng được dựa trên phân tích phản hồi từ hơn 1,5 triệu bầu chọn từ học giả và 520 nghìn bầu chọn từ nhà tuyển dụng trên toàn thế giới.

Cùng với đó, QS đã phân tích hơn 200 triệu trích dẫn từ 19,8 triệu công bố khoa học./.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#Châu Á #Đại học Việt Nam #Giáo dục đại học #Bảng xếp hạng #Quốc gia #Lần đầu tiên #Hà nội #cơ sở #Nhà tuyển dụng #Công bố

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh