16 tác phẩm được trao giải Cuộc thi “Em viết thư gửi chiến sĩ Trường Sa”

Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông vừa tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi “Em viết thư gửi chiến sĩ Trường Sa” - một hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ chương trình “Cùng Tiến Nông xanh hóa Trường Sa” mà Tiến Nông đang đồng hành.

Các tác giả nhí tham gia cuôc thi.

Được phát động từ tháng 6/2026, cuộc thi thu hút sự tham gia của đông đảo con em cán bộ nhân viên Tiến Nông, đại lý, khách hàng và các em thanh thiếu niên trên nhiều địa phương.

133 bài dự thi là 133 câu chuyện, 133 lời chúc và những tình cảm chân thành gửi tới cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió, góp phần lan tỏa tình yêu biển đảo và lòng tự hào dân tộc.

Lãnh đạo Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông và đại diện Ban Giám khảo trao giải nhất cho em Nguyễn Minh Anh.

Các tác phẩm được Ban Giám khảo đánh giá theo các tiêu chí về nội dung, cảm xúc, tính sáng tạo và hình thức trình bày. Từ 133 tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức đã lựa chọn 16 tác phẩm xuất sắc để trao giải.

Phát biểu tại lễ trao giải, đại diện Ban Giám khảo cuộc thi đánh giá cao chất lượng các bài dự thi cũng như ý nghĩa nhân văn của chương trình.

Ban Tổ chức cũng ghi nhận và đánh giá cao sáng kiến tổ chức cuộc thi của Tiến Nông, bởi đây không chỉ là một sân chơi dành cho thiếu nhi mà còn là hoạt động thiết thực góp phần lan tỏa tình yêu biển đảo, kết nối chương trình “Triệu lời chúc - Triệu mầm xanh” và hành trình “Cùng Tiến Nông xanh hóa Trường Sa” bằng những việc làm cụ thể, ý nghĩa.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã vinh danh 16 tác giả có tác phẩm xuất sắc, trong đó 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 10 giải khuyến khích.

Tổng Giám đốc Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông Nguyễn Hồng Phong chia sẻ tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Tổng Giám đốc Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông Nguyễn Hồng Phong cho biết: “Thành công của chương trình không chỉ được đo bằng số lượng bài dự thi hay những giải thưởng được trao, mà quan trọng hơn là những giá trị tốt đẹp đã được khơi dậy trong mỗi em nhỏ: tình yêu quê hương, lòng biết ơn, ý thức trách nhiệm và niềm tự hào về biển đảo Việt Nam”.

Sau lễ trao giải, 133 lá thư sẽ được Ban Tổ chức gửi tới các cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đang công tác, sinh sống tại quần đảo Trường Sa như những món quà tinh thần chứa đựng tình cảm, niềm tin và sự sẻ chia từ đất liền.

Minh Hằng