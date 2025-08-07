Xưởng in bao bì giá rẻ Thành Tiến chuyên sản xuất và in ấn túi nilon chất lượng tphcm

Bạn đang tìm kiếm một đơn vị in bao bì nhựa uy tín, chất lượng với chi phí hợp lý để đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc nâng tầm hình ảnh thương hiệu? Bạn cần một đối tác có xưởng sản xuất trực tiếp, đáp ứng nhanh tiến độ và cam kết về chất lượng đầu ra? In Bao Bì Giá Rẻ Thành Tiến chính là lựa chọn đáng tin cậy dành cho bạn, chúng tôi tự hào là xưởng chuyên sản xuất, cung cấp giải pháp bao bì nhựa toàn diện – từ thiết kế, in ấn đến gia công thành phẩm đáp ứng mọi nhu cầu đóng gói cho các doanh nghiệp

Giới thiệu Công t y In Bao Bì Giá Rẻ Thành Tiến – xưởng sản xuất và in ấn bao bì nhựa giá rẻ, uy tín tại Tp.HCM

Công Ty In Bao Bì Giá Rẻ Thành Tiến là đơn vị chuyên sản xuất và in ấn bao bì nhựa trực tiếp tại xưởng, cam kết mang đến giải pháp bao bì chất lượng cao với mức giá cạnh tranh. Chúng tôi cung cấp các loại bao bì nhựa đóng gói đa dạng về chất liệu như PA, PE, PP, OPP, màng ghép phức hợp... cùng nhiều kích thước, kiểu dáng và mẫu mã khác nhau, đáp ứng mọi nhu cầu đóng gói cho các ngành thực phẩm, mỹ phẩm, nông sản, công nghiệp và tiêu dùng.

Xưởng sản xuất đặt tại TP.HCM, thuận tiện cho việc giao nhận hàng hóa nhanh chóng và tiết kiệm chi phí vận chuyển cho khách hàng. Với hệ thống máy móc hiện đại, công nghệ in tiên tiến như in lụa, in ống đồng, in màng ghép phức hợp,... In Bao Bì Giá Rẻ Thành Tiến đáp ứng tốt các yêu cầu in ấn từ đơn giản đến phức tạp số lượng ít và lớn với độ sắc nét cao, màu sắc chuẩn xác và độ bền vượt trội. Bên cạnh đó, đội ngũ kỹ thuật viên dày dặn kinh nghiệm luôn không ngừng cải tiến quy trình, đảm bảo mang đến cho khách hàng các sản phẩm bao bì nhựa chất lượng ổn định, đúng tiến độ và phù hợp với từng nhu cầu đóng gói của quý khách.

Các loại bao bì nilon phổ biến tại In Bao Bì Giá Rẻ Thành Tiến

In Bao Bì Giá Rẻ Thành Tiến xin giới thiệu tới quý khách các loại bao bì nhựa phổ biến, được ưa chuộng và ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành hàng hiện nay. Chúng tôi cung cấp đa dạng sản phẩm từ chất liệu túi nilon màng đơn đến các loại màng ghép phức hợp, với chất liệu bền bỉ, kiểu dáng linh hoạt và kích thước theo yêu cầu.

- Túi ni lông các loại: Chuyên sản xuất và in ấn đa dạng chất liệu như PE, PP, OPP, HD với nhiều kiểu dáng như: túi quai ép, túi hột xoài, túi đóng hàng,túi xếp hông, túi xốp 2 quai,... đáp ứng đa dạng nhu cầu đóng gói từ dân dụng đến công nghiệp.

- Bao bì đóng gói: Các loại bao bì màng ghép chuyên dụng dùng để đóng gói thực phẩm và hàng hóa, điển hình như: bao bì đựng bánh tráng, gạo, trà, nhang, hoa quả sấy – đảm bảo an toàn và thẩm mỹ cho sản phẩm.

- Túi zipper: Sản xuất đa dạng các dòng túi zipper như: túi zipper chỉ đỏ, túi zip 8 cạnh, túi zip giấy Kraft, túi đáy đứng, túi khóa kéo,... Phù hợp cho các sản phẩm cần bảo quản lâu dài và tiện lợi khi sử dụng.

- Túi hút chân không: Cung cấp các loại túi hút chân không chất lượng cao gồm: túi một 1 nhám – 1 mặt trơn, 2 mặt nhám, 2 mặt trơn, túi bạc,... giúp bảo quản thực phẩm tối ưu, kéo dài thời gian sử dụng.

- Túi đựng rác: Sản xuất các loại túi đựng rác có đủ size: túi rác có quai xách, túi rác y tế, túi rác cuộn 3 màu (Đại – Trung – Nhỏ),... đảm bảo độ dày, dai và tiện lợi khi sử dụng.

Công nghệ in ấn bao bì nhựa hiện đại

Hiện tại, In Bao Bì Giá Rẻ Thành Tiến đang áp dụng công nghệ in ấn hiện đại để tạo ra sản phẩm bao bì nhựa chất lượng cao. Mỗi công nghệ đều phù hợp với từng loại chất liệu, số lượng và mục đích sử dụng, đảm bảo mang đến sản phẩm in sắc nét, bền đẹp và tối ưu về chi phí cho khách hàng:

- In lụa là phương pháp in truyền thống, thường áp dụng cho các đơn hàng số lượng vừa và nhỏ. Kỹ thuật này có chi phí thấp, dễ thực hiện và linh hoạt trên nhiều chất liệu, đồng thời cho phép điều chỉnh màu sắc dễ dàng – rất phù hợp với các thiết kế đơn giản hoặc cần tùy biến.

- In ống đồng là công nghệ in hiện đại bằng trục khắc lõm, chuyên dùng trong sản xuất bao bì số lượng lớn. Ưu điểm nổi bật là cho hình ảnh sắc nét, màu sắc đồng đều, độ bền màu cao và tốc độ in nhanh – đáp ứng tốt các yêu cầu khắt khe về chất lượng, số lượng và tính thẩm mỹ.

- In màng ghép phức hợp là giải pháp in cao cấp dành cho các sản phẩm bao bì cần khả năng bảo quản tốt và tính thẩm mỹ cao. Kỹ thuật này cho phép ghép nhiều lớp màng có tính năng khác nhau (như chống thấm, chống oxy hóa, giữ mùi...), từ đó tạo ra bao bì có độ bền vượt trội, in ấn sắc nét và bảo vệ sản phẩm tối ưu trong suốt quá trình lưu trữ – vận chuyển

Lý do nên lựa chọn In Bao Bì Giá Rẻ Thành Tiến

Công ty In Bao Bì Giá Rẻ Thành Tiến cam kết mang đến giải pháp bao bì đóng gói hiệu quả, chất lượng giúp khách hàng tiết kiệm chi phí, đồng thời nâng cao hình ảnh thương hiệu trên thị trường:

- Hệ thống sản xuất hiện đại: Nhà xưởng quy mô lớn, dây chuyền in ấn tiên tiến, luôn nâng cao chất lượng đáp ứng mọi yêu cầu đóng gói.

- Đa dạng kiểu dáng - chất liệu: Sản xuất bao bì từ các chất liệu như PE, PP, OPP, màng ghép phức hợp..., với nhiều kiểu dáng và mẫu mã linh hoạt theo nhu cầu.

- Giá cả cạnh tranh: Báo giá sỉ trực tiếp từ xưởng, tối ưu chi phí cho đơn hàng số lượng lớn hoặc in theo yêu cầu.

- Thiết kế miễn phí theo yêu cầu: Hỗ trợ thiết kế logo, hình ảnh, slogan không tính phí được thực hiện bởi đội ngũ thiết kế giàu kinh nghiệm giúp thương hiệu nổi bật.

- Linh hoạt về số lượng: Nhận đơn hàng từ 25kg đến 200kg trở lên, phù hợp cả khách lẻ và doanh nghiệp.

- Ưu đãi hấp dẫn: Chiết khấu cho khách hàng thân thiết và đơn hàng lớn, kèm nhiều chương trình khuyến mãi.

- Giao hàng toàn quốc: Giao hàng nhanh tại TPHCM và các tỉnh lân cận, vận chuyển đến mọi tỉnh thành.

- Quy trình rõ ràng – đúng tiến độ: Sản xuất theo đúng tiến độ đảm bảo đúng cam kết trong hợp đồng , kể cả đơn hàng gấp hoặc theo mùa vụ.

Thông tin liên hệ đặt in bao bì nhựa theo yêu cầu, giá rẻ

Xưởng In Bao Bì Giá Rẻ Thành Tiến chuyên sản xuất bao bì nhựa và in túi nilon theo yêu cầu, mang đến giải pháp in bao bì chất lượng với giá thành cạnh tranh. Chúng tôi tự hào là đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp nhờ dịch vụ in ấn nhanh chóng, mẫu mã đa dạng và hỗ trợ tư vấn tận tâm.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn chi tiết và nhận báo giá ưu đãi:

Công ty TNHH SX-TM Bao Bì Thành Tiến

- Địa chỉ: 77 Lê Cao Lãng, Phú Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

- Hotline: 0386 398 257

- Website: https://inbaobigiare.vn/

- Email: info@inthanhtien.com