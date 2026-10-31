Xuân Tín đưa “dịch vụ công lưu động” về cơ sở

Nhằm đưa dịch vụ hành chính công đến tận nơi với những người gặp khó khăn trong việc đi lại; đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, UBND xã Xuân Tín đã triển khai mô hình “Dịch vụ công lưu động”.

Người dân thôn 2, xã Xuân Tín được cán bộ, công chức hướng dẫn tiếp cận, sử dụng các ứng dụng số thiết yếu.

Tại nhà văn hóa thôn 2, dù chưa đến giờ làm việc nhưng bà con trong thôn đã có mặt từ rất sớm và ngồi đợi nghiêm túc. Tại đây, dưới sự hỗ trợ, hướng dẫn tận tình của các cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên, đông đảo người dân đã thuận lợi thực hiện các thao tác đăng ký, sử dụng tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và tài khoản định danh điện tử VNeID; thực hiện nộp hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) trực tuyến, thanh toán trực tuyến phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính; tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ, khai thác kết quả giải quyết TTHC điện tử và tiếp cận, sử dụng các ứng dụng số thiết yếu.

Ông Nguyễn Văn Chinh, ở thôn 2, cho biết: “Tôi vừa được cán bộ hướng dẫn làm thủ tục đề nghị cấp bản sao hộ tịch và đăng ký lại một số giấy tờ đã mất. Quy trình được thực hiện rất nhanh chóng, thuận lợi trên môi trường số. Tôi rất hài lòng và mong rằng cấp ủy, chính quyền sẽ tiếp tục duy trì mô hình “Dịch vụ công lưu động” để giúp những người dân còn gặp khó khăn trong sử dụng công nghệ số như tôi được tiếp cận, sử dụng thành thạo các nền tảng số và tiện ích số”.

Cũng như ông Nguyễn Văn Chinh, nhiều người dân khác trong thôn cũng đã được hỗ trợ hướng dẫn thực hiện TTHC trong lĩnh vực tư pháp - hộ tịch gắn với các nội dung thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính, đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử, xác nhận tình trạng hôn nhân. Đối với lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường, người dân được hướng dẫn thực hiện thủ tục đính chính thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, cán bộ hướng dẫn thủ tục hồ sơ hưởng hưu trí xã hội, bảo trợ xã hội, chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công, xác định mức độ khuyết tật.

Thực hiện Kế hoạch số 208/KH-UBND, ngày 30/7/2026 của UBND xã Xuân Tín về triển khai mô hình “Dịch vụ công lưu động” hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC trên địa bàn xã, tính đến ngày 12/10, UBND xã Xuân Tín đã triển khai được 3 đợt tại thôn 1, thôn 2 và thôn 3. Qua các đợt triển khai đã tiếp nhận và xử lý gần 100 hồ sơ TTHC trên các lĩnh vực và hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến. Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Xuân Tín Trịnh Văn Thực, chia sẻ: Việc đưa “Dịch vụ công lưu động” về tận thôn đã tạo điều kiện để những người ít có cơ hội tiếp cận công nghệ được tiếp cận hỗ trợ ngay tại địa bàn sinh sống; đồng thời phát huy vai trò phối hợp, sự vào cuộc của hệ thống chính trị địa phương. Đặc biệt, thông qua các đợt triển khai Trung tâm Phục vụ hành chính công xã cũng có điều kiện nắm bắt trực tiếp những khó khăn của người dân trong quá trình thực hiện TTHC để hướng dẫn cụ thể và ưu tiên hỗ trợ hơn.

Thời gian tới, UBND xã tiếp tục triển khai mô hình tại các thôn 11 và thôn 12. Để các đợt triển khai đạt hiệu quả, UBND xã đã chỉ đạo các thôn tăng cường tuyên truyền, rà soát, lập danh sách các trường hợp cần hỗ trợ, nhất là người cao tuổi, người khuyết tật và các đối tượng yếu thế. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, phân công rõ người, rõ việc, kịp thời hỗ trợ và giải quyết các vướng mắc phát sinh.

Bài và ảnh: Lê Phượng