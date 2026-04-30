Xuân Bình phát huy lợi thế vùng đồi

Thuộc khu vực miền núi, xã Xuân Bình bước vào nhiệm kỳ 2025-2030 với một bài toán lớn: Thoát khỏi tư duy sản xuất manh mún, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai đồi núi để tạo động lực tăng trưởng mới. Chương trình hành động của Đảng bộ xã không chỉ xác lập mục tiêu phát triển, mà còn thể hiện rõ cách tiếp cận mang tính đột phá- lấy lợi thế vùng đồi làm trục chính để tái cấu trúc kinh tế, nâng cao thu nhập và XDNTM bền vững.

Lãnh đạo xã Xuân Bình triển khai tới các bí thư chi bộ, trưởng thôn Nghị quyết Đảng bộ xã lần thứ I về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Xuân Bình sở hữu quỹ đất nông - lâm nghiệp rộng, địa hình đồi núi xen kẽ, khí hậu phù hợp với phát triển cây trồng dài ngày, cây ăn quả, lâm nghiệp và chăn nuôi. Tuy nhiên, trong một thời gian dài, việc khai thác các lợi thế này còn thiếu liên kết, giá trị gia tăng thấp, chưa tạo được động lực tăng trưởng rõ nét.

Nhìn thẳng vào thực trạng, Đảng bộ xã đã xác định rõ: Muốn bứt phá phải tổ chức lại sản xuất. Trọng tâm là thúc đẩy tích tụ, tập trung đất đai; chuyển mạnh từ sản xuất nhỏ lẻ sang quy mô lớn, ứng dụng khoa học - công nghệ. Mục tiêu đến năm 2030, toàn xã hình thành khoảng 800ha đất nông nghiệp sản xuất tập trung, trong đó hơn 260ha ứng dụng công nghệ cao; giá trị sản phẩm trên mỗi ha canh tác đạt trên 108 triệu đồng. Đây không phải là những con số mang tính hình thức, mà là cam kết chính trị gắn với trách nhiệm cụ thể của cả hệ thống chính trị.

Một trong những bước đi đáng chú ý là việc quy hoạch các vùng sản xuất theo lợi thế từng khu vực. Các thôn như Xuân Hợp, Hùng Tiến, Xuân Khánh, Thanh Niên... được định hướng phát triển vùng cây ăn quả, rau an toàn, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Việc quy hoạch không chỉ nâng cao hiệu quả sử dụng đất mà còn mở đường cho liên kết sản xuất - tiêu thụ, từng bước hình thành chuỗi giá trị nông sản.

Song song với đó, phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại quy mô lớn được xác định là hướng đi chủ lực. Các dự án chăn nuôi đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, được tạo điều kiện triển khai nhanh, gắn với kiểm soát dịch bệnh và bảo vệ môi trường. Việc tận dụng diện tích mặt nước tại các hồ chứa để phát triển nuôi trồng thủy sản cũng mở ra hướng đi mới, góp phần đa dạng hóa sinh kế.

Trao đổi về định hướng lớn, ông Mai Công Hoàng, Chủ tịch HĐND xã Xuân Bình khẳng định: “Đảng bộ xã xác định phát huy lợi thế vùng đồi là trục xuyên suốt, nhưng không dừng ở khai thác tự nhiên, mà phải tổ chức lại sản xuất theo hướng hiện đại, bền vững. Trọng tâm là tích tụ đất đai, phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm”. Cũng theo ông Hoàng: “Nếu bộ máy không trong sạch, không đủ năng lực, thì dù có lợi thế cũng không thể phát triển. Vì vậy, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt được xác định là then chốt. Mỗi cán bộ phải thực sự gương mẫu, nói đi đôi với làm, dám chịu trách nhiệm”.

Trong tổng thể chiến lược phát triển, lâm nghiệp được xác định là trụ cột dài hạn. Trọng tâm là phát triển rừng gỗ lớn, rừng nguyên liệu tập trung, phục vụ công nghiệp chế biến. Đây là bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển- từ khai thác tài nguyên sang nuôi dưỡng tài nguyên, từ lợi ích ngắn hạn sang giá trị bền vững. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng được siết chặt, bảo đảm tính ổn định cho toàn bộ chiến lược phát triển vùng đồi.

Điểm nhấn được Đảng bộ xã Xuân Bình quan tâm là khai thác lợi thế hạ tầng giao thông, đặc biệt là tuyến đường Hồ Chí Minh và trục kết nối Nghi Sơn - Bãi Trành. Đây được xem là “đòn bẩy” để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và dịch vụ. Hai cụm công nghiệp: Xuân Hòa và Bãi Trành được xác định là hạt nhân tăng trưởng mới. Khi hoàn thiện hạ tầng, các cụm này sẽ mở ra không gian phát triển mới, tạo việc làm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động.

Không dừng lại ở đó, Xuân Bình hướng tới phát triển thương mại, dịch vụ theo hướng hiện đại, phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Các mô hình kinh doanh mới từng bước hình thành, góp phần làm thay đổi diện mạo kinh tế nông thôn. Mục tiêu XDNTM đến năm 2030 không chỉ là hoàn thành tiêu chí, mà là nâng cao chất lượng sống của người dân, xây dựng môi trường sống văn minh, hiện đại.

Tuy nhiên, điều làm nên sự khác biệt trong cách làm của Xuân Bình không chỉ ở định hướng phát triển, mà nằm ở công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã lựa chọn cách tiếp cận rõ ràng: Rà soát toàn bộ nhiệm vụ, phân công cụ thể từng nội dung, gắn trách nhiệm đến từng cá nhân. Tinh thần xuyên suốt là mỗi nhiệm vụ đều có “địa chỉ trách nhiệm”, khắc phục triệt để tình trạng chung chung, hình thức.

Đáng chú ý, Đảng ủy xã đã đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo. Cấp ủy trực tiếp theo dõi, đôn đốc, xử lý các vấn đề phát sinh. Các cuộc họp được tổ chức theo hướng ngắn gọn, đi thẳng vào trọng tâm, tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn”. Tinh thần hành động được quán triệt rõ ràng: việc gì rõ thì làm ngay, việc khó phải có lộ trình, không né tránh. Trong đó, vai trò của người đứng đầu được xác định là yếu tố quyết định. Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND xã, trưởng các đoàn thể không chỉ là người điều hành, mà là người trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm đến cùng. Nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian” được thực hiện nghiêm, tạo kỷ luật, kỷ cương trong toàn hệ thống.

Bài và ảnh: Minh Hiếu