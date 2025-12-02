Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Pháp luật

Xử lý trên 15.000 trường hợp vi phạm quy định nồng độ cồn

Quốc Hương
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã xử lý trên 15.000 trường hợp vi phạm quy định nồng độ cồn, trong đó có 14.900 trường hợp mô tô, xe gắn máy.

Xử lý trên 15.000 trường hợp vi phạm quy định nồng độ cồn

Từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã xử lý trên 15.000 trường hợp vi phạm quy định nồng độ cồn, trong đó có 14.900 trường hợp mô tô, xe gắn máy.

Xử lý trên 15.000 trường hợp vi phạm quy định nồng độ cồn

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn các phương tiện tham gia giao thông.

Để có kết quả trên, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với công an các xã, phường bố trí lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, nhất là các tuyến, địa bàn trọng điểm, tập trung đông người vào các khung giờ “nóng” để chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm.

Dự báo dịp cuối năm 2025 là thời điểm có nhiều hoạt động hiếu, hỷ, liên hoan, tổng kết nên người sử dụng bia, rượu sẽ gia tăng, do đó lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn. Đồng thời khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần nâng cao ý thức “đã uống rượu bia thì không lái xe”, góp phần hạn chế tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh.

Quốc Hương

Từ khóa:

#Nồng độ cồn #Vi phạm quy định #Cảnh sát giao thông #lực lượng #Tai nạn giao thông #Mô tô #Uống rượu bia #Tuần tra #Xử lý nghiêm #công an tỉnh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội “Giết người”

Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội “Giết người”

Pháp luật
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Sáng (sinh năm 1968, trú tại số 195 Nguyễn Phi Khanh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn) về tội Giết người theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh