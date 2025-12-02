Xử lý trên 15.000 trường hợp vi phạm quy định nồng độ cồn

Từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã xử lý trên 15.000 trường hợp vi phạm quy định nồng độ cồn, trong đó có 14.900 trường hợp mô tô, xe gắn máy.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn các phương tiện tham gia giao thông.

Để có kết quả trên, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với công an các xã, phường bố trí lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, nhất là các tuyến, địa bàn trọng điểm, tập trung đông người vào các khung giờ “nóng” để chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm.

Dự báo dịp cuối năm 2025 là thời điểm có nhiều hoạt động hiếu, hỷ, liên hoan, tổng kết nên người sử dụng bia, rượu sẽ gia tăng, do đó lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn. Đồng thời khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần nâng cao ý thức “đã uống rượu bia thì không lái xe”, góp phần hạn chế tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh.

Quốc Hương