Phát hiện xe tải chở quần áo không hóa đơn, nguồn gốc

Ngày 9/1, Tổ Cảnh sát giao thông số 13, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo của người dân về việc một xe ô tô bán tải chở hàng hóa có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông lưu thông trên Quốc lộ 217 thuộc địa bàn xã Mường Mìn, tỉnh Thanh Hóa.

Tổ Cảnh sát giao thông số 13 bàn giao vụ việc cho lực lượng Quản lý thị trường tiếp tục xử lý theo quy định.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, tổ công tác đã nhanh chóng vào cuộc và phát hiện xe ô tô bán tải biển kiểm soát 36B - 553.93, do Nguyễn Huy Hoàng Linh (sinh năm 1999) ở bản Luốc Lâu, xã Mường Mìn, tỉnh Thanh Hóa điều khiển vi phạm về chở hàng hóa vượt phía sau thùng xe trên 10% chiều dài xe.

Đây là hành vi gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và người điều khiển phương tiện khi lưu thông trên đường, nhất là lưu thông trên các tuyến giao thông miền núi có nhiều đèo dốc, nhiều điểm quanh co, che khuất tầm nhìn như địa bàn các xã dọc tuyến Quốc lộ 217.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên xe có nhiều túi bạt chứa quần áo mới, chưa qua sử dụng. Lái xe và người đi cùng khai nhận đây là hàng hóa đang chuẩn bị đem đi bán nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp.

Nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, Tổ công tác đã báo cáo chỉ huy và phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 11, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa và Công an xã Mường Mìn để xác minh, làm rõ.

Quá trình làm việc, lực lượng chức năng phát hiện có tổng cộng 11 túi bạt chứa 713 sản phẩm quần áo các loại, trong đó có hàng trăm sản phẩm có nhãn mác nước ngoài không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nói trên và bàn giao cho Đội Quản lý thị trường số 11 để xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đình Hợp