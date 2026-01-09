Hô biến hơn 400 sản phẩm khóa trôi nổi thành thương hiệu nổi tiếng để trục lợi

Đối tượng Nguyễn Văn Ngọc và tang vật liên quan.

Thông qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa phát hiện Nguyễn Văn Ngọc, sinh năm 1993, trú tại thôn Đỗ Thượng, xã Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Phòng có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến mua bán, vận chuyển hàng giả.

Theo điều tra, Công an xã Thường Xuân xác định từ tháng 12/2025, Ngọc đã điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 34C-401.31 lưu thông trên địa bàn xã và có hoạt động giao dịch hàng hóa bất thường.

Tiến hành kiểm tra đột xuất phương tiện của Nguyễn Văn Ngọc, lực lượng Công an phát hiện trên xe đang vận chuyển 419 sản phẩm khóa các loại. Toàn bộ số hàng hóa này đều dán nhãn hiệu của Công ty Cổ phần Khóa Việt - Tiệp, một nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Ước tính giá trị số hàng hóa khoảng 50 triệu đồng.

Tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra, Nguyễn Văn Ngọc không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của lô hàng.

Nhận thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng, Công an xã Thường Xuân đã ra quyết định tạm giữ đối tượng cùng toàn bộ tang vật để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Ngọc khai toàn bộ số hàng trên là hàng giả, được thu mua với giá thành rất thấp từ các nguồn trôi nổi, sau đó đem đi tiêu thụ tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa để kiếm lời. Ngọc cho biết lý do chọn nhãn hiệu khóa Việt - Tiệp vì đây là thương hiệu uy tín, có lượng tiêu thụ lớn trên thị trường. Bằng cách trà trộn hàng giả với giá rẻ hơn hàng thật, đối tượng đã đánh vào tâm lý ham rẻ của một bộ phận người tiêu dùng để trục lợi.

Hiện cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Ngọc, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Quốc Hương