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Xử lý gần 500 vụ gian lận thương mại, hàng giả

Hương Hạnh
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(Baothanhhoa.vn) - 6 tháng đầu năm 2026, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, kịp thời phát hiện và xử lý nhiều hành vi vi phạm về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Xử lý gần 500 vụ gian lận thương mại, hàng giả

6 tháng đầu năm 2026, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, kịp thời phát hiện và xử lý nhiều hành vi vi phạm về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Xử lý gần 500 vụ gian lận thương mại, hàng giả

Đội Quản lý thị trường số 4 cùng cơ quan chức năng tiêu hủy xương động vật không rõ nguồn gốc. (Ảnh: Chi cục quản lý thị trường cung cấp)

Theo thống kê của Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa, từ ngày 1/1/2026 đến ngày 14/6/2026, lực lượng quản lý thị trường toàn tỉnh đã thực hiện 616 cuộc kiểm tra, phát hiện 487 vụ vi phạm. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính, tịch thu và tiêu huỷ hàng hoá hơn 8,6 tỷ đồng.

Các hành vi vi phạm tập trung ở các lĩnh vực như xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm...

Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát thị trường, lực lượng quản lý thị trường và các lực lượng chức năng đã lồng ghép công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích phổ biến pháp luật đến người kinh doanh, người dân để nắm được các quy định của pháp luật khi tham gia kinh doanh, góp phần bình ổn giá cả, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người kinh doanh cũng như người tiêu dùng.

Hương Hạnh

Từ khóa:

#Quản lý thị trường #Gian lận thương mại #Hàng giả #Xử lý #Hàng hóa không rõ nguồn gốc #Kinh doanh #Chống buôn lậu #Phát hiện #Thanh hóa #Lực lượng chức năng

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