Xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: “Chìa khóa” đưa pháp luật đến người dân

Thực hiện Quyết định số 27/2025/QĐ-TTg, ngày 4/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ “Quy định về xã, phường, đặc khu đạt chuẩn tiếp cận pháp luật”, các xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã chủ động đổi mới cách làm, chuyển từ đáp ứng tiêu chí sang nâng cao hiệu quả thực chất, đưa kiến thức pháp luật đến với mọi người dân.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hàm Rồng hỗ trợ, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Tại xã Quảng Ninh, sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xã đã nhanh chóng kiện toàn đội ngũ hòa giải viên cơ sở. Đến nay, toàn xã có 19 tổ hòa giải, với 108 thành viên. Ông Đặng Thái Hòa, Tổ trưởng tổ hòa giải thôn Ước Thành, chia sẻ: “Trong công tác hòa giải, chúng tôi không chỉ chú trọng hóa giải các mâu thuẫn, mà thông qua các vụ việc còn lồng ghép tuyên truyền pháp luật cho người dân, vận động Nhân dân tuân thủ pháp luật, thực hiện, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước”.

Để đáp ứng các tiêu chí xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, phường Hàm Rồng đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ số trong cung cấp dịch vụ công. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân và doanh nghiệp. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hàm Rồng, các thủ tục hành chính từ đăng ký hộ tịch, chứng thực giấy tờ đến các thủ tục liên quan trực tiếp tới quyền lợi của người dân đều được niêm yết công khai, rõ ràng ngay tại nơi tiếp nhận. Nhưng điều quan trọng hơn không chỉ nằm ở việc công khai thông tin, mà ở cách các quy định pháp luật được giải thích, hướng dẫn để người dân hiểu đúng và thực hiện đúng. Bà Lê Thị Thanh, Phó Chủ tịch UBND phường Hàm Rồng, cho biết: "Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, phường Hàm Rồng đã ban hành kế hoạch triển khai cụ thể. Trong đó, trọng tâm là nâng cao chất lượng ban hành văn bản sát thực tiễn; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, ứng dụng công nghệ số để người dân tiếp cận và chấp hành pháp luật; làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở".

Thực tiễn cho thấy, ở những địa phương làm tốt công tác xây dựng chuẩn tiếp cận pháp luật, mối quan hệ giữa chính quyền với người dân ngày càng gắn bó. Các thủ tục hành chính được giải quyết công khai, minh bạch; những kiến nghị, phản ánh của người dân được tiếp nhận và xử lý kịp thời; công tác hòa giải ở cơ sở phát huy hiệu quả, góp phần hạn chế tranh chấp, khiếu kiện kéo dài.

Xác định người dân là trung tâm của quá trình phát triển, các địa phương trong tỉnh đã chú trọng đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Thông qua đó người dân được cung cấp kiến thức pháp luật thiết thực gắn với đời sống hằng ngày, như đất đai, hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và các chính sách an sinh xã hội.

Một trong những điểm nổi bật của việc xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là góp phần nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở. Việc đánh giá hằng năm đòi hỏi chính quyền cấp xã phải thường xuyên rà soát, hoàn thiện các quy trình giải quyết công việc, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật. Đây cũng là động lực thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Việc xây dựng chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh còn gắn chặt với chương trình XDNTM, NTM nâng cao và đô thị văn minh. Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã có trên 90% xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Năm 2026, Thanh Hóa tiếp tục triển khai các nhiệm vụ thực hiện quy định mới của Chính phủ về xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng đánh giá, công nhận; bảo đảm việc thực hiện các tiêu chí thực chất, hiệu quả, gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Bài và ảnh: Lê Nụ