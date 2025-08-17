Xây dựng Hiệp hội Y tế tư nhân tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát triển mạnh mẽ

Sáng 17/8, Hiệp hội Y tế tư nhân tỉnh Thanh Hóa tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Chủ tịch Hiệp hội Y tế tư nhân tỉnh Thanh Hoá Tống Văn Hùng phát biểu khai mạc hội nghị.

6 tháng đầu năm 2025, Hiệp hội Y tế tư nhân tỉnh Thanh Hóa tiếp tục kiên định phương châm “Thượng tôn pháp luật - Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển bền vững”, bám sát sự lãnh đạo của tỉnh, tranh thủ sự hỗ trợ của Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam, chủ động nắm bắt thời cơ, kịp thời phản ánh, kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho hội viên, góp phần nâng cao uy tín, vị thế và sức cạnh tranh của y tế tư nhân Thanh Hóa trong hệ thống y tế quốc gia.

Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Hiệp hội luôn coi công tác lãnh đạo, chỉ đạo là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả hoạt động của tổ chức. Các cơ sở hội viên đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Khám, chữa bệnh (KCB), Luật Bảo hiểm y tế, các nghị định, thông tư liên quan và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Thanh Hóa. Các hoạt động vận động, kết nạp hội viên mới tiếp tục được quan tâm, thúc đẩy. Hoạt động KCB được duy trì thường xuyên; chất lượng dịch vụ không ngừng được cải thiện, tinh thần, thái độ phục vụ và chăm sóc người bệnh ngày càng được nâng cao, qua đó thu hút đông đảo người bệnh đến khám, góp phần giảm tải cho các cơ sở y tế công lập.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Y tế tư nhân tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Thị Hà báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025.

Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng số lượt KCB của các cơ sở hội viên đạt hơn 1,4 triệu lượt khám, chiếm 38,6% tổng số lượt KCB toàn tỉnh. Các đơn vị hội viên tích cực nghiên cứu, triển khai, áp dụng các kỹ thuật mới trong chẩn đoán, điều trị, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và phục vụ người bệnh được đẩy mạnh, như: triển khai đăng ký và hẹn khám trực tuyến, khám theo khung giờ; bố trí sơ đồ hướng dẫn làm xét nghiệm rõ ràng; người bệnh không phải tự lấy kết quả xét nghiệm, không phải tạm ứng trước khi thực hiện các dịch vụ kỹ thuật (xét nghiệm, chụp X-quang...).

Đặc biệt, một số bệnh viện hội viên đã triển khai thành công bệnh án điện tử, điển hình là Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực. Các đơn vị hội viên tiếp tục đặt mục tiêu hoàn thành việc triển khai bệnh án điện tử tại tất cả các bệnh viện trong tỉnh trước tháng 9/2025.

Cùng với đó, Hiệp hội tích cực tham gia các hoạt động vì lợi ích cộng đồng, xã hội; thông qua Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam để tài trợ 1 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở.

Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam Nguyễn Văn Đệ phát biểu tại hội nghị.

6 tháng cuối năm 2025, Hiệp hội Y tế tư nhân tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát triển và củng cố tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động hiệu quả, không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, ứng dụng các kỹ thuật cao, cung cấp nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng, đóng góp quan trọng vào công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động và vị thế của Hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Tiến sĩ, bác sĩ Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh, trong bối cảnh ngành y tế đang đổi mới mạnh mẽ và xã hội hóa sâu rộng, khu vực y tế tư nhân ngày càng thể hiện vai trò “cánh tay nối dài” quan trọng của hệ thống chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Y tế tư nhân không chỉ chia sẻ gánh nặng, mà còn tạo ra cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, cải thiện thái độ phục vụ...

Hiệp hội Y tế tư nhân tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như đào tạo, hội thảo chuyên môn, kết nối hợp tác, tham gia các chương trình xã hội, thiện nguyện. Những kết quả đó không chỉ minh chứng cho vai trò ngày càng rõ nét của y tế tư nhân trong hệ thống y tế tỉnh Thanh Hóa, mà còn khẳng định sự phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước trong việc khuyến khích phát triển khu vực kinh tế tư nhân.

Bước vào giai đoạn mới, để xây dựng và phát triển hệ thống y tế tư nhân phát triển có chất lượng, đi vào chiều sâu, Giám đốc Sở Y tế cho rằng Hiệp hội cần phải có sự thay đổi tích cực; thực hiện nghiêm, đúng quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động, tích cực tham gia góp ý xây dựng, hoàn thiện chính sách liên quan đến lĩnh vực y tế tư nhân; đẩy mạnh chuyển đổi số, nhanh chóng hoàn thành hồ sơ Bệnh án điện tử theo lộ trình, kết nối dữ liệu y tế với hệ thống chung của ngành; nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường đầu tư, phát triển dịch vụ y tế kỹ thuật cao; mở rộng hợp tác quốc tế về đào tạo, trao đổi chuyên môn, tiếp nhận và ứng dụng công nghệ y học tiên tiến... phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách, đặc biệt là tận dụng tối đa cơ hội từ 4 Nghị quyết quan trọng số 57, 59, 66 và 68 của Bộ Chính trị... Qua đó, tiếp tục phát triển mạnh mẽ, khẳng định vai trò xứng đáng trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Tô Hà