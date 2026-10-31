Kiến tạo những vùng quê đáng sống

Từ những con đường nhựa, bê tông khang trang, rộng rãi đến những hàng rào xanh, đường hoa, đường cờ rực rỡ sắc màu... Tất cả đã tạo nên một “sắc vóc” mới cho những vùng quê nông thôn Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, đáng sống.

Tuyến đường kiểu mẫu thôn Định Long, xã Yên Định.

Đổi thay từ những vùng quê

Đến nhiều vùng quê Thanh Hóa hôm nay, hiện hữu trước mắt là sự đổi thay cảnh quan, môi trường. Sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM theo tiêu chí mới đã được nhiều xã quan tâm triển khai.

Thực hiện chương trình XDNTM, 9 tháng năm 2026, xã Nông Cống đã làm mới, mở rộng được 41 tuyến đường với chiều dài 15km ở 10 thôn. Toàn xã đã trồng được 16km đường cây dọc các thôn; xây dựng 8 tuyến đường cờ với chiều dài 6km; lắp đặt 216 biển “nhà sạch - vườn đẹp”, 100 thùng đựng rác ngoài đồng... Các công trình hoàn thành đã tạo nên diện mạo khang trang, sạch sẽ, nâng cao chất lượng đời sống người dân địa phương. Bà Lê Thị Chín, thôn Cao Nhuận, xã Nông Cống chia sẻ: “XDNTM đã mang lại nhiều lợi ích cho người dân chúng tôi. Đường sá giờ rộng rãi, xe ô tô đi lại thoải mái. Môi trường sạch sẽ, thoáng mát nhờ những hàng cây xanh bên đường. Nhà nào cũng có ý thức trồng hoa, cây cảnh làm đẹp cho gia đình, cho làng xóm. Người dân trong thôn giờ có chỗ đi bộ, tập thể dục mỗi chiều".

Còn tại xã Yên Định, phong trào xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu tiêu biểu năm 2026 diễn ra sôi nổi, tạo khí thế thi đua ở tất cả các thôn. Đến nay, mỗi thôn đều đã lựa chọn và xây dựng được 1 tuyến đường nổi bật với cây xanh trồng hai bên đường, cắt tỉa, tạo dáng đẹp mắt. Đồng thời, lắp cột điện chiếu sáng ở tất cả các khu dân cư. Mỗi hộ đều tự giác quét dọn sạch sẽ từ trong nhà đến các tuyến đường. Việc chỉnh trang cảnh quan, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh trở thành phong trào thường xuyên, rộng khắp và đi vào chiều sâu; qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong bảo vệ môi trường.

Huy động sự vào cuộc của người dân

Diện mạo NTM không đơn thuần chỉ là những công trình hạ tầng được xây dựng đồng bộ, mà phải có sự kết hợp hài hòa với cảnh quan môi trường xung quanh. Theo bộ tiêu chí quốc gia XDNTM giai đoạn 2026-2030, xã NTM phải xây dựng được cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn với hệ thống cây xanh, đường hoa trên các tuyến đường; khu vực dân cư chỉnh trang sạch đẹp, có hệ thống điện đường đảm bảo... Đây là những nội dung không đòi hỏi nguồn kinh phí lớn nhưng cần sự chung tay của mọi tầng lớp Nhân dân.

Tại thôn Bái Nại, xã Hồ Vương, sau khi được tuyên truyền, các hộ dân đã đồng thuận đóng góp tiền và ngày công để xây dựng tuyến đường cờ Tổ quốc dài hơn 1,2km. Ở đây, các hộ dân treo đồng bộ 220 lá cờ, tổng kinh phí gần 100 triệu đồng. Mỗi gia đình còn trồng thêm hoa, cây xanh làm đẹp các ngõ xóm. Mỗi sáng thứ 7, mọi người tập trung vệ sinh môi trường công cộng. Nhờ đó, cảnh quan, đường sá trong thôn lúc nào cũng sạch đẹp.

Ông Mai Văn Hiểu, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Bái Nại, cho biết: “Ban công tác mặt trận vào cuộc để tuyên truyền, vận động người dân tham gia. Khi Nhân dân thấy được lợi ích thì đều sẵn sàng đồng tình thực hiện. Ngoài tuyến đường cờ, thôn đang tiếp tục tổ chức vận động Nhân dân và con em xa quê đóng góp xây dựng tuyến đường nhựa với chiều dài 2,5km".

Tùy điều kiện thực tế, mỗi địa phương đều có những cách làm linh hoạt, phù hợp mà không làm mất đi nét đặc trưng riêng của từng vùng. Nhưng kết quả chung nhất, rõ nhất là từ phong trào XDNTM đã kiến tạo nên những vùng quê khang trang, hiện đại, có môi trường sống xanh, sạch, đẹp, an toàn; góp phần thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị.

Cảnh quan môi trường là yếu tố đầu tiên và dễ thấy nhất tạo nên diện mạo NTM, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Để duy trì cảnh quan môi trường nông thôn, cùng với sự chỉ đạo sát sao của chính quyền địa phương, cần có sự tự giác của mỗi người dân và cộng đồng dân cư.

Bài và ảnh: Hương Hạnh