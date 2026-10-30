Rút khoảng cách, mở không gian phát triển ở xã vùng cao

Là xã miền núi có tiềm năng phát triển du lịch, song Yên Thắng vẫn gặp không ít khó khăn do hạ tầng giao thông chưa đồng bộ.

Dự án đường giao thông từ bản Vần qua bản Peo, bản Vặn (xã Yên Thắng) đi bản Chiềng Nưa (xã Yên Khương) đang được rải thảm.

Nhiều công trình giao thông được đề xuất

Địa hình miền núi chia cắt, các khu dân cư nằm cách xa nhau, trong khi một số tuyến đường và cầu dân sinh chưa đáp ứng yêu cầu, khiến việc đi lại, sản xuất của người dân xã Yên Thắng còn gặp nhiều khó khăn. Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, nhu cầu đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông cũng là vấn đề được người dân quan tâm, kiến nghị. Tại thôn Cơn Vịn, cầu Vịn 1 giữ vai trò kết nối khu dân cư với các khu vực lân cận. Cây cầu bê tông cốt thép hiện có chiều dài khoảng 60m, gồm 2 nhịp, mặt cầu rộng 3,5m, trong đó phần xe chạy rộng khoảng 3m. Sau thời gian sử dụng, công trình đã xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đi lại của 123 hộ dân với 562 nhân khẩu.

Cùng với cầu Vịn 1, xã Yên Thắng cũng đang đề xuất xây dựng mới cầu Vịn 2 và cầu Vịn 3 tại thôn Cơn Vịn, với kinh phí dự kiến lần lượt 39,5 tỷ đồng và 40 tỷ đồng. Tại khu vực bản Peo, công trình cầu kết nối từ đường tỉnh 530 vào bản, thuộc địa bàn thôn Ngam, cũng nằm trong danh mục đề xuất đầu tư với kinh phí 28 tỷ đồng, dự kiến phục vụ 85 hộ dân với 411 nhân khẩu.

Không chỉ với các công trình cầu qua suối, nhiều tuyến đường trên địa bàn xã cũng đang cần được đầu tư, nâng cấp. Tuyến đường từ bản Cơn, xã Yên Thắng đi các bản Chí Lý, Nậm Đanh, xã Yên Khương hiện là đường đất, được đề xuất đầu tư với kinh phí khoảng 20 tỷ đồng. Hai tuyến đường nội thôn tại bản Peo và bản Vịn cũng nằm trong danh mục cần đầu tư, với kinh phí dự kiến lần lượt 10 tỷ đồng mỗi tuyến.

Với người dân vùng cao Yên Thắng, giao thông cách trở không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại mà còn làm tăng chi phí vận chuyển, ảnh hưởng đến đầu ra nông sản. Đây cũng là rào cản trong phát triển du lịch cộng đồng, khi việc kết nối giữa các bản để tổ chức các hành trình trải nghiệm còn nhiều hạn chế.

Trong khi nhiều công trình vẫn đang chờ nguồn lực đầu tư, dự án đường giao thông từ bản Vần đi bản Peo, bản Vặn, xã Yên Thắng, đến bản Chiềng Nưa, xã Yên Khương đã được phê duyệt với tổng mức đầu tư 51,7 tỷ đồng. Tuyến đường dài khoảng 9,14km, nền đường rộng 6m, mặt đường rộng 3,5m, có ý nghĩa kết nối các khu dân cư của hai địa phương. Đến nay, tiến độ dự án đạt gần 90%. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần cải thiện điều kiện đi lại, tạo thuận lợi cho việc vận chuyển nông sản, đi học, khám, chữa bệnh và giao thương giữa các khu dân cư.

Mở rộng không gian phát triển...

Danh mục rà soát của UBND xã Yên Thắng gửi Sở Xây dựng theo Công văn số 9724/SXD-QLHT ngày 17/8/2026, địa phương đề xuất 8 công trình giao thông, gồm 5 công trình cầu và 3 tuyến đường kết nối, với tổng kinh phí dự kiến 215 tỷ đồng.

Trao đổi về nhu cầu đầu tư, ông Vũ Thế Vinh, Chủ tịch UBND xã Yên Thắng, cho biết: “Việc triển khai các công trình với tổng kinh phí lớn phụ thuộc vào khả năng cân đối ngân sách và nguồn vốn hỗ trợ từ cấp có thẩm quyền. Do đó, địa phương đã rà soát hiện trạng từng công trình, đánh giá mức độ cấp thiết, số hộ dân được hưởng lợi và vai trò kết nối của từng tuyến để xác định thứ tự ưu tiên phù hợp”.

Việc phân kỳ đầu tư phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn sẽ giúp cho địa phương tập trung nguồn lực xử lý những điểm nghẽn giao thông cấp bách, tránh đầu tư dàn trải. Trong đó, những cây cầu xuống cấp, các vị trí thường xuyên gây trở ngại cho việc đi lại và những tuyến đường có vai trò kết nối nhiều khu dân cư cần được xem xét trên cơ sở nhu cầu thực tế, hiệu quả đầu tư và khả năng bố trí nguồn lực. Từ những dự án đã được phê duyệt, đến những dự án đang triển khai thi công hay danh mục 8 công trình cầu, đường vừa được đề xuất đầu tư, nhu cầu hoàn thiện hạ tầng giao thông ở Yên Thắng ngày càng rõ nét.

Khi các công trình được triển khai theo lộ trình phù hợp, hạ tầng giao thông sẽ góp phần rút ngắn khoảng cách giữa các bản, mở rộng giao thương, tạo thêm cơ hội phát triển du lịch và nâng cao giá trị nông sản địa phương.

Bài và ảnh: Đình Giang