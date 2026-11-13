Thôn mới, sức sống mới ở Hoằng Thanh

Sau sáp nhập, xã Hoằng Thanh giảm từ 27 xuống còn 13 thôn. Địa bàn sau sắp xếp rộng hơn, số hộ dân đông hơn nên công việc của những người hoạt động không chuyên trách ở các thôn cũng tăng lên nhiều. Bởi thế, ở Hoằng Thanh, người trẻ có trình độ, năng động và biết sử dụng công nghệ đã được lựa chọn gánh vác “việc làng” để kết nối, tổ chức và phục vụ cộng đồng.

Chị Nguyễn Thị Lan, Bí thư chi bộ thôn Sao Vàng giới thiệu sản phẩm nước mắm của Hợp tác xã sản xuất kinh doanh thủy sản Hoằng Phụ.

Từ hai địa bàn có quy mô nhỏ, thôn Tháng Mười và thôn Sao Vàng được sáp nhập để thành lập thôn Sao Vàng. Sau sáp nhập, thôn Sao Vàng có diện tích 263ha, với 859 hộ, 3.870 nhân khẩu. Từ nhịp sống mới sau sáp nhập, vai trò của người đứng đầu chi bộ thôn mới cũng được đặt lên cao hơn. Ở tuổi 37, chị Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1989), nguyên phó bí thư đoàn xã được tín nhiệm chỉ định giữ chức bí thư chi bộ. Với tinh thần “việc chung cùng lo, việc khó cùng làm”, chị Lan và cán bộ thôn chủ động cập nhật kiến thức công nghệ trong thực hiện nhiệm vụ của thôn, đồng thời thường xuyên hướng dẫn người dân tiếp cận các tiện ích số để phát triển kinh tế.

Là người có trình độ đại học, chị Lan vừa đảm nhiệm Bí thư chi bộ thôn Sao Vàng, vừa tham gia Hợp tác xã sản xuất kinh doanh thủy sản Hoằng Phụ. Để mở rộng đầu ra cho các sản phẩm thủy hải sản của địa phương, đặc biệt là sản phẩm nước mắm truyền thống Khúc Phụ, chị Lan thường xuyên livestream, giới thiệu sản phẩm trên các nền tảng facebook, zalo, tiktok, giúp hải sản địa phương tiếp cận thêm nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh, mở ra hướng phát triển kinh tế phù hợp với xu thế chuyển đổi số hiện nay. Ông Nguyễn Đăng Thành, Kiểm soát viên Hợp tác xã sản xuất kinh doanh thủy sản Hoằng Phụ cho biết: “Là người trẻ tuổi, thành thạo công nghệ, chị Nguyễn Thị Lan đã giúp Hợp tác xã quảng bá, bán được nhiều sản phẩm, qua đó giúp bà con yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương”.

Không chỉ giúp người dân phát triển kinh tế, ở thôn Sao Vàng, tinh thần đoàn kết hiện hữu ngay từ những việc làm bình dị mỗi ngày. Đó là những tuyến đường được giữ gìn sạch đẹp, là tình làng nghĩa xóm thêm gắn bó, là ý thức cộng đồng được nâng cao. Tinh thần đoàn kết ấy còn được nối dài qua những mô hình tự quản ở cơ sở, từ tổ an ninh giữ bình yên thôn xóm, tổ hòa giải vun đắp sự gắn kết, tổ chuyển đổi số hướng dẫn người dân tiếp cận công nghệ... Mỗi người góp một phần trách nhiệm, chung tay vì một cộng đồng mới phát triển.

Thôn Xuân Phụ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 thôn Xuân Phụ và Tân Xuân. “Với diện tích hơn 521ha, rộng nhất trong 13 thôn của xã Hoằng Thanh, ban cán sự thôn xác định việc thành thạo công nghệ, ứng dụng các tiện ích số vào hoạt động là yêu cầu quan trọng. Từ xây dựng kế hoạch, tổng hợp báo cáo đến triển khai các phong trào thi đua đều được thực hiện trên nền tảng số. Các nhóm zalo của chi bộ, thôn và các đoàn thể cũng được thành lập, giúp thông tin truyền tải nhanh chóng, công việc triển khai kịp thời, thuận tiện hơn”, chị Phùng Thị Vân, Bí thư chi bộ thôn Xuân Phụ cho biết.

Là người từng trải qua nhiều chức vụ ở xã như văn phòng đảng ủy, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy, phó chủ tịch ủy ban MTTQ, phó chủ tịch hội LHPN nên chị Phùng Thị Vân có nhiều kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động. Theo chị Vân “Để nâng cao hiệu quả hoạt động sau sáp nhập, chi bộ thôn Xuân Phụ đã phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc; đồng thời thường xuyên bám sát địa bàn, lắng nghe và kịp thời giải đáp những vấn đề Nhân dân quan tâm. Cùng với đó, thôn tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, tạo sự gắn kết trong cộng đồng”. Tinh thần đoàn kết được nâng cao, giúp thôn Xuân Phụ triển khai được nhiều việc làm hiệu quả. Tiêu biểu như việc vận động Nhân dân hiến đất mở rộng tuyến đường 04 từ 5,5m lên 7,5m; vận động Nhân dân đóng góp chỉnh trang nhà văn hóa, đóng góp tu bổ một số hạng mục di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh nghè Cáy, đóng góp quỹ “vì người nghèo” vượt chỉ tiêu MTTQ xã giao.

Sau khi sắp xếp, xã Hoằng Thanh giảm còn 13 thôn, trong đó có 11 thôn mới hình thành sau sắp xếp và 2 thôn không thực hiện sắp xếp. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, xã Hoằng Thanh đã lựa chọn đội ngũ cán bộ trẻ, có trình độ, uy tín và triển vọng tham gia cấp ủy, bảo đảm tính kế thừa, phát triển và từng bước được trẻ hóa. Ông Hoàng Hải Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết: “Sau sắp xếp thôn, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã lựa chọn được đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận tương đối trẻ, phần đông có trình độ cao đẳng, đại học và năng lực đảm nhiệm các chức vụ ở thôn. Việc trẻ hóa đội ngũ ở Hoằng Thanh không chỉ là sự thay đổi về độ tuổi, mà còn là sự đổi mới trong tư duy, phương pháp và cách làm. Nhờ đó, sau hơn 4 tháng hoạt động, các đồng chí đã nhanh chóng thích nghi và làm việc tương đối hiệu quả, nhất là việc tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động chuyển đổi số, vệ sinh môi trường góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra”.

Với sự quan tâm, đồng hành và hướng dẫn của cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng tinh thần cầu thị, trách nhiệm, không ngừng học hỏi của đội ngũ cán bộ, các thôn trên địa bàn xã Hoằng Thanh đang từng ngày đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công việc, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Minh Khôi