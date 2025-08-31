Xã Yên Trường trao quà cho hơn 29 nghìn người dân đón Tết Độc lập

(Baothanhhoa.vn) - Đúng 14h chiều 31/8, tại nhà văn hóa của 21 thôn trên địa bàn xã Yên Trường, các tổ công tác của xã tiến hành công tác phát quà cho 29.170 người dân theo chủ trương của Chính phủ.

Đúng 14h chiều 31/8, tại nhà văn hóa của 21 thôn trên địa bàn xã Yên Trường, các tổ công tác của xã tiến hành công tác phát quà cho 29.170 người dân theo chủ trương của Chính phủ.

Người dân tập trung tại nhà văn hóa thôn để nhận quà.

Tại các nhà văn hóa các thôn, UBND xã huy động toàn bộ cán bộ, công chức phối hợp với lực lượng công an, lực lượng an ninh trật tự tiếp đón và cấp phát quà cho người dân.

Trước đó UBND xã đã thông báo trên hệ thống loa truyền thanh về địa điểm và các thủ tục cần thiết cho người dân biết và thực hiện nhận quà Tết Độc lập.

Lãnh đạo địa phương trực tiếp xuống kiểm tra tiến độ cấp phát quà cho người dân tại các địa điểm nhà văn hóa thôn

Người dân vui mừng phấn khởi nhận tiền quà Tết Độc lập

Tính đến 16h chiều ngày ngày 31/8, xã Yên Trường đã tiến hành cấp phát quà cho người dân đạt tiến độ hơn 40% tổng số dân trên địa bàn. Theo kế hoạch xã sẽ tiến hành cấp phát quà cho người dân hết ngày 1/9 đảm bảo 100% người dân trên địa bàn xã được nhận quà Tết Độc lập của Nhà nước.

Hiệp Thương (CTV)


Từ khóa: xã Yên Trường người dân Tết độc lập Tặng quà Nhà văn hóa Triển khai Lực lượng công an Cấp phát Cán bộ công chức An ninh trật tự

