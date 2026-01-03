Bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân trong kỳ nghỉ Tết dương lịch 2026

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày (từ 1 đến 4/1/2026) nhu cầu đi lại của người dân và du khách tăng cao, nhất là trên các tuyến liên tỉnh và nội tỉnh trọng điểm. Vì vậy, các doanh nghiệp vận tải, nhà xe trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng phương án phục vụ, tăng chuyến, tăng phương tiện, bố trí lái xe, nhân viên trực cao điểm, bảo đảm vận chuyển thông suốt, an toàn trong những ngày đầu năm mới.

Nhà xe Cương Lĩnh xã Hoằng Thanh phục vụ người dân về quê nghỉ Tết Dương lịch 2026.

Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, nhu cầu di chuyển tăng cao, nhất là trên các tuyến Thanh Hóa – Hà Nội, Thanh Hóa – các tỉnh phía Nam và các tuyến nội tỉnh phục vụ người dân về quê, đi du lịch, lễ hội đầu năm. Theo ghi nhận thực tế tại Bến xe phía Bắc, Bến xe phía Tây, lượng hành khách tăng khoảng 20–30% so với ngày thường, tập trung đông vào buổi chiều và tối. Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Du lịch và vận tải Vân Anh, phường Hàm Rồng: “Hiện công ty đang triển khai 3 tuyến trọng điểm là trung tâm tỉnh Thanh Hóa – Hà Nội, Sầm Sơn – Hà Nội và Triệu Sơn – Hà Nội. Với chủ trương “đi có đón, về có đưa”, công ty đã xây dựng phương án phục vụ Tết Dương lịch, rà soát số lượng phương tiện, lái xe, phụ xe, đồng thời đăng ký tăng chuyến với bến xe để kịp thời đáp ứng nhu cầu thực tế. Các tuyến có lượng khách tăng cao bố trí xe dự phòng, sẵn sàng xuất bến khi có yêu cầu, hạn chế tình trạng hành khách phải chờ đợi lâu hoặc không mua được vé”.

Nhà xe Vân Anh phục vụ người dân, du khách xuyên dịp nghỉ Tết Dương lịch.

Đối với các tuyến đường dài, đặc biệt là tuyến Thanh Hóa – Hà Nội, Thanh Hóa – các tỉnh phía Nam, nhiều nhà xe đã chủ động tăng chuyến từ 10–20% so với ngày thường, bố trí xe chất lượng cao, xe giường nằm để phục vụ hành khách đi lại trong đêm.

Điểm dễ nhận thấy trong dịp cao điểm này là tinh thần phục vụ của các nhà xe có nhiều chuyển biến tích cực. Các doanh nghiệp vận tải hành khách tuyến cố định trên địa bàn tỉnh đã quán triệt đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ thực hiện nghiêm các quy định về giá vé, không tự ý tăng giá, không vận chuyển quá số người cho phép, không đón trả khách sai quy định. Giá vé được niêm yết công khai tại bến và trên xe, giúp người dân yên tâm lựa chọn phương tiện phù hợp.

Không ít hành khách chia sẻ rằng, dù lượng người đi lại đông hơn, nhưng việc mua vé, lên xe, di chuyển nhìn chung vẫn khá trật tự, thuận lợi. Theo ông Trần Văn Tiến, Phó Giám đốc HTX Dịch vụ Vận tải - Thương mại Tiến Phương, xã Như Xuân: “Hiện HTX đang phục vụ vận chuyển hành khách tuyến cố định từ Bến xe khách Giáp Bát - Thanh Hóa - Nông Cống - Như Thanh – Như Xuân và chiều ngược lại. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ, HTX đã tăng 5 đến 10 chuyến/ngày. Cùng với đó, HTX quán triệt nhân viên, lái xe không tùy tiện tăng giá cước gây khó khăn cho hành khách”.

Công ty Vận tải TNHH Vận tải quốc tế Đức Phát, phường Hạc Thành phục vụ hành khách trong những ngày nghỉ lễ.

Không chỉ tập trung vào các tuyến liên tỉnh, các nhà xe vận tải hành khách nội tỉnh cũng tích cực phục vụ nhu cầu đi lại của người dân khu vực miền núi của tỉnh. Trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch, nhiều người dân tranh thủ về quê, đi thăm người thân, tham quan các điểm du lịch, tâm linh trong tỉnh. Các nhà xe tuyến xã đã chủ động điều chỉnh lịch chạy, tăng chuyến vào khung giờ cao điểm, bảo đảm người dân ở các địa bàn xa trung tâm vẫn có phương tiện di chuyển thuận lợi, an toàn.

Cùng với vận tải tuyến cố định, hoạt động vận tải hành khách bằng taxi, xe hợp đồng, xe công nghệ cũng diễn ra sôi động. Nhiều doanh nghiệp taxi trên địa bàn các phường, xã đã bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, tăng số lượng xe trong giờ cao điểm, nhất là tại bến xe, nhà ga, trung tâm thương mại, khu vui chơi. Việc tăng cường các loại hình vận tải đã góp phần giảm áp lực cho bến xe, hạn chế tình trạng ùn ứ, quá tải cục bộ trong những ngày nghỉ lễ. Anh Lê Anh Minh, xã Hoằng Thanh, hiện đang công tác tại Hà Nội về quê nghỉ Tết Dương lịch, cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các nhà xe phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026. Các nhà xe không vì lợi nhuận mà vi phạm quy định, sẵn sàng hỗ trợ hành khách trong những tình huống phát sinh như chậm chuyến hay ùn tắc giao thông”.

Dịch vụ xe limousine cao cấp được nhiều người dân, du khách lựa chọn trong dịp nghỉ Tết Dương lịch.

Với sự chủ động, nghiêm túc và tinh thần phục vụ ngày càng chuyên nghiệp, các đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh đã và đang góp phần quan trọng vào việc bảo đảm cho người dân có những chuyến đi an toàn, thuận lợi, trọn vẹn niềm vui trong những ngày đầu năm mới 2026. Đây cũng là tiền đề quan trọng để các đơn vị tiếp tục phục vụ tốt hơn nữa trong các dịp cao điểm tiếp theo, nhất là Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu năm.

Hải Đăng