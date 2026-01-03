Về miền du lịch tâm linh xứ Thanh

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 bên cạnh niềm vui sum họp bên gia đình, người thân, nhiều người đã tìm về miền du lịch tâm linh để bày tỏ lòng thành kính và để cầu mong một năm mới bình an, may mắn.

Du khách tham quan Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh - nơi có cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp đã trở thành điểm đến lý tưởng trong dịp đầu xuân năm mới của khách du lịch. Trải qua nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử, sau khi được phục dựng lại, ngoài những lăng tẩm, đền miếu có chức năng tín ngưỡng, mang ý nghĩa tri ân tiên tổ nhà Lê, Khu di tích còn có cảnh quan thiên nhiên xanh mát với tổng thể không gian kiến trúc hài hòa là điểm đến hấp dẫn du khách đến tham quan, chiêm bái.

Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh - Điểm đến hấp dẫn du khách.

Trong kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026, dòng người tìm về tham quan, chiêm bái tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh khá đông. Trong không gian linh thiêng, trầm mặc, cẩn thận đặt mâm ngũ quả và dâng nén hương thơm tri ân, ông Nguyễn Quốc Hưng, du khách đến từ Hà Nội, cho hay: “Dịp nghỉ Tết Dương lịch năm nay khá dài ngày nên gia đình tôi đã đến một số khu, điểm du lịch tâm linh ở Thanh Hóa, trong đó có Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh để tham quan, chiêm bái cầu mong cho một năm mới được an lành, hạnh phúc. Với gia đình tôi, những chuyến đi mang ý nghĩa tâm linh luôn khiến lòng mình thanh thản, nhẹ nhàng, an yên và tìm lại sự cân bằng trong tâm hồn. Đến Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh chúng tôi được tham quan toàn bộ khu di tích bằng xe điện, được hướng dẫn viên du lịch thuyết minh về các công trình kiến trúc đặc sắc tại đây, và được lắng nghe câu chuyện huyền bí về cây đa thị, cây ổi cười... Không chỉ vậy, mà men theo con đường mòn đi sâu vào lõi rừng, hai bên cây cối xanh mát chúng tôi còn cảm nhận được sự giao hòa giữa con người và thiên nhiên ngay giữa chốn linh thiêng. Dịp này, tôi thấy ở Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh có rất đông du khách, nhưng các hoạt động diễn ra trật tự, không có cảnh xô đẩy, chen lấn và Ban quản lý Khu di tích cũng bố trí hướng dẫn viên du lịch tiếp đón rất thân thiện, nhiệt tình. Bởi vậy, chúng tôi thấy rất yên tâm khi đến đây và sẽ còn quay trở lại đây nhiều lần”.

Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng (phường Hàm Rồng) - Điểm đến hấp dẫn du khách.

Cuộc hành hương về miền tâm linh dịp đầu năm mới từ lâu đã là nhu cầu không thể thiếu của người dân, du khách. Mỗi điểm hẹn tâm linh trên dải đất xứ Thanh đều có thể mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị, nhờ bởi cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp và giá trị của di tích cũng như “tính thiêng” của các nhân vật được thờ phụng. Vào dịp đầu năm mới, Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng (phường Hàm Rồng), cũng chính là điểm văn hóa, du lịch tâm linh hấp dẫn được nhiều du khách lựa chọn. Toàn bộ Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng được bao bọc bởi rừng thông xanh ngút ngàn, xa xa là dòng Mã giang huyền thoại gắn với những chiến công hiển hách trong lịch sử. Phong cảnh đẹp tựa như bức tranh “sơn thủy hữu tình”, cuốn hút du khách. Khi đến đây, du khách sẽ bước qua cổng Tam quan phía ngoài, tiếp theo là hàng trăm bậc đá dẫn lên cổng Tam quan phía trong để chiêm ngưỡng tòa Đại Hùng Bảo Điện... Trung tâm thiền viện là nhà thờ Tổ, hai bên là lầu chuông - lầu trống, Trai đường, khu nhà Tăng, Thiền đường, nhà giảng kinh, bến thuyền. Tất cả hạng mục công trình đều được thiết kế tinh tế, hài hòa với khung cảnh thiên nhiên xung quanh. Ngoài ra, khu nhà khách và các công trình khác của Thiền viện nằm xen kẽ trên ngọn đồi thông cổ thụ cao vút chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, rừng thông sẽ tấu lên bản nhạc du dương khiến du khách cảm thấy an yên.

Để chào đón du khách trong dịp đầu năm mới, Thiền viện đã tích cực chỉnh trang, bày trí hoa tươi, lễ vật và dọn dẹp vệ sinh trong khuôn viên. Đồng thời, đội thanh, thiếu niên Phật tử của Thiền viện cũng tham gia vào việc tuyên truyền, nhắc nhở người dân, du khách khi đến đây dâng hương, vãn cảnh...

Giữa guồng quay hối hả của cuộc sống, nhiều người dường như quên đi những phút giây lắng đọng của cõi lòng. Khi bước chân vào miền tâm linh, giữa không gian thanh tịnh, họ có cơ hội dừng lại, soi xét lòng mình, buông bỏ muộn phiền và tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống. Với bà Trịnh Thị Hoa (phường Đông Sơn), cũng vậy, năm nào vào dịp đầu năm mới bà đều đến Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng để tham quan, chiêm bái. Đây không chỉ là nơi cầu nguyện mà còn là dịp để nhìn lại bản thân, sống chậm lại và trân quý những giá trị của cuộc sống. Đến đây, tôi đặc biệt ấn tượng với phong cảnh thiên nhiên thoáng đãng, vệ sinh môi trường sạch sẽ, công tác phòng cháy, chữa cháy cũng được quan tâm. Ngoài ra, dọc các lối đi trong Thiền viện đều được lắp đặt biển chỉ dẫn, hướng dẫn khách đến thực hiện các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự...

Trên mảnh đất xứ Thanh, từ miền núi xuống trung du, đồng bằng và ra miền biển, là những lễ hội xuân lớn, gắn liền với những di tích, danh thắng nổi tiếng như, Thiền viện Trúc lâm Hàm Rồng, Đền Độc Cước, Khu di tích lịch sử Quốc gia Am Tiên, Công viên văn hóa du lịch tâm linh Hòn Bò - Lạch Trường, đền Phủ Na, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh... đây đều là những điểm du lịch tâm linh thu hút lượng lớn du khách và Nhân dân đến tham quan, chiêm bái, nhất là vào dịp đầu năm mới.

Trong những năm qua, tỉnh Thanh Hóa cũng đã xác định du lịch tâm linh chính là thế mạnh để thu hút khách đến tham quan trong suốt 4 mùa. Chính vì vậy, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã quan tâm đầu tư tu bổ di tích khang trang, sạch đẹp góp phần nâng cao giá trị di tích và điểm đến dấp dẫn về văn hoá, lịch sử; tổ chức nhiều hoạt động nhằm tạo điểm nhấn để phát triển du lịch tâm linh như, các sự kiện văn hóa, lễ hội truyền thống kết hợp với hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian... Từ đó làm phong phú và nâng tầm sản phẩm du lịch văn hoá, tâm linh và tăng thêm sức hấp dẫn du khách.

Nguyễn Đạt