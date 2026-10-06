“Tăng ca, tăng kíp” thi công trong mùa lũ

Sau ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 13 đến 19/9, tranh thủ thời tiết thuận lợi trở lại, nhiều công trình, dự án dân sinh ở khu vực miền núi đang được chủ đầu tư, nhà thầu thi công huy động nhân lực, máy móc, tổ chức thi công ngày đêm, đẩy nhanh tiến độ.

Đẩy nhanh tiến độ dự án khu tái định cư bản Chiềng Xầy, xã Trung Hạ.

Từ những công trình dân sinh

Tại khu tái định cư bản Chiềng Xầy, xã Trung Hạ, tiếng máy san, máy lu hoạt động liên tục sau những ngày mưa lũ. Nhà thầu đang tập trung hoàn thiện mặt bằng và triển khai các hạng mục của dự án. Khu tái định cư có diện tích hơn 4,01ha, do Công ty TNHH Phương Đông thi công, nhằm bố trí nơi ở mới cho 29 hộ dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất tại khu vực núi Đươi, bản Chiềng Xầy. Dự án triển khai từ tháng 7/2026, phấn đấu hoàn thành, bàn giao mặt bằng cho người dân trước ngày 31/12/2026.

Tính cấp thiết của công trình càng rõ sau mùa mưa bão năm nay, khi xã Trung Hạ phải tổ chức di dời khẩn cấp 22 hộ với 96 nhân khẩu tại bản Chiềng Xầy đến nhà văn hóa bản và nhà người thân để tránh trú. Vì vậy, để đẩy nhanh tiến độ thi công, địa phương thường xuyên cử cán bộ bám công trường, phối hợp với nhà thầu tháo gỡ vướng mắc, đôn đốc thi công. Ông Hà Xuân Thành, Bí thư Đảng ủy xã Trung Hạ, cho biết: “Khu tái định cư được xây dựng nhằm đưa các hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi ở an toàn, từng bước ổn định cuộc sống và tạo điều kiện phát triển sinh kế. Địa phương đang yêu cầu nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh các hạng mục, bảo đảm hoàn thành theo kế hoạch”.

Từ câu chuyện “an cư” ở Chiềng Xầy, xã Trung Hạ, thì tại bản Bơn, xã Mường Mìn, một công trình khác cũng đang được đẩy nhanh tiến độ để giải quyết điểm nghẽn giao thông của người dân. Công trình cầu và tuyến đường bản Bơn có tổng mức đầu tư gần 34 tỷ đồng, do UBND xã Mường Mìn làm chủ đầu tư. Đến nay, công trình đạt hơn 85% khối lượng; phần cầu cứng cơ bản hoàn thành, nhà thầu đang tập trung thi công tuyến đường hai đầu cầu, phấn đấu hoàn thành trong tháng 12/2026. Sau mưa lũ, xã Mường Mìn đã kiểm tra móng mố, dầm cầu và tuyến đường liên bản, xác định công trình không bị ảnh hưởng, bảo đảm an toàn kết cấu. Cán bộ địa phương được phân công theo dõi công trường, phối hợp với nhà thầu xử lý những vấn đề phát sinh.

Ông Ngân Văn Hanh, Chủ tịch UBND xã Mường Mìn, cho biết: Bản Bơn cách trung tâm xã khoảng 4km, bị ngăn cách bởi sông Luồng. Trước đây, người dân chủ yếu đi qua cầu treo, việc vận chuyển hàng hóa chỉ bằng xe máy. Luồng, vầu và các sản phẩm khác khó đưa ra khỏi bản, trong khi vật liệu phục vụ sản xuất, xây dựng cũng khó vận chuyển vào. Với 110 hộ dân, giao thông cách trở là một trong những điểm nghẽn đối với phát triển kinh tế. Khi cầu cứng và tuyến đường hoàn thành, việc đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa sẽ thuận lợi hơn, tạo thêm điều kiện để người dân mở rộng sản xuất.

Tăng tốc các công trình phòng, chống thiên tai

Không chỉ các công trình phục vụ dân sinh, tại xã Văn Phú, nhiều dự án đầu tư cũng đang được tập trung triển khai để xử lý những điểm có nguy cơ sạt lở, bảo vệ đất đai, công trình và khu dân cư. Xã Văn Phú hiện có 10 dự án đang triển khai, trong đó 2 dự án thực hiện theo quyết định ban bố tình huống khẩn cấp của UBND tỉnh, gồm Dự án xử lý khẩn cấp sạt lở bờ tả sông Âm tại bản Lọng và Dự án xây dựng Trường THCS Lâm Phú.

Tại công trình xử lý khẩn cấp sạt lở bờ tả sông Âm, nhà thầu đang tập trung thi công các hạng mục còn lại, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026. Dự án có tổng mức đầu tư 35 tỷ đồng, triển khai từ ngày 16/1/2026, xây dựng tuyến kè chống sạt lở bờ tả sông Âm dài khoảng 350m cùng các công trình trên tuyến. Mặc dù quá trình thi công chịu tác động của biến động giá vật liệu, nhiên liệu và thời tiết, công trình cơ bản bảo đảm tiến độ. Khi thời tiết thuận lợi, chủ đầu tư và nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, tập trung thi công để sớm hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng.

Tại xã Linh Sơn, sạt lở đồi Phòng Không trong mùa mưa bão năm 2025 đã ảnh hưởng đến khu dân cư thôn Nguyễn Trãi nằm dưới chân đồi. Trước nguy cơ sạt lở tiếp diễn, tháng 9/2025, UBND tỉnh Thanh Hóa công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở đất tại khu vực này. Tỉnh sau đó phê duyệt dự án xử lý khẩn cấp sạt lở chân đồi Phòng Không với tổng mức đầu tư hơn 20 tỷ đồng.

Hiện nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc triển khai các hạng mục, tranh thủ thời tiết thuận lợi, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026, góp phần bảo đảm an toàn cho khu dân cư phía dưới. Ông Hà Văn Hoài, Phó Chủ tịch UBND xã Linh Sơn, cho biết: địa phương đang phối hợp với các sở, ban, ngành và đơn vị thi công tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để công trình triển khai thuận lợi. Do khu vực thi công nằm sát khu dân cư, các hạng mục được thực hiện theo từng bước, bảo đảm an toàn. Cùng với đôn đốc nhà thầu huy động nhân lực, thiết bị, xã Linh Sơn tiếp tục phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh, phấn đấu hoàn thành dự án đúng kế hoạch.

Sau mưa lũ, tranh thủ thời tiết thuận lợi, các công trình đang được các chủ đầu tư, nhà thầu tranh thủ từng ngày thi công. Từ những khu tái định cư phục vụ người dân vùng sạt lở, cây cầu mở lối giao thương đến các tuyến kè bảo vệ khu dân cư, mỗi công trình đều có một yêu cầu riêng, nhưng cùng hướng tới mục tiêu đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành dự án, bảo đảm an toàn và phát huy hiệu quả đầu tư.

Bài và ảnh: Đình Giang