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Hỗ trợ 6 tỷ đồng khắc phục sạt lở tuyến đường từ Mường Lát đi bản Chim

LP (Nguồn UBND tỉnh)
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(Baothanhhoa.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng vừa quyết định số 3299/QĐ-UBND ngày 5/10/2026 hỗ trợ 6 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2026 để thực hiện công trình xử lý, khắc phục sự cố sạt lở đất đá taluy dương tuyến đường giao thông từ xã Mường Lát đi bản Chim, xã Nhi Sơn, tại bản Cân Tân Hương, xã Tam Chung.

Hỗ trợ 6 tỷ đồng khắc phục sạt lở tuyến đường từ Mường Lát đi bản Chim

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng vừa quyết định số 3299/QĐ-UBND ngày 5/10/2026 hỗ trợ 6 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2026 để thực hiện công trình xử lý, khắc phục sự cố sạt lở đất đá taluy dương tuyến đường giao thông từ xã Mường Lát đi bản Chim, xã Nhi Sơn, tại bản Cân Tân Hương, xã Tam Chung.

Hỗ trợ 6 tỷ đồng khắc phục sạt lở tuyến đường từ Mường Lát đi bản Chim

Điểm sạt lở taluy dương trên tuyến đường qua khu vực bản Cân Tân Hương, xã Tam Chung. Ảnh: Tuấn Bình

Theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, kinh phí hỗ trợ thực hiện công trình là 6 tỷ đồng; đơn vị thực hiện là UBND xã Tam Chung, thời gian thực hiện trong năm 2026. Nguồn kinh phí được bố trí từ nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2026.

Hỗ trợ 6 tỷ đồng khắc phục sạt lở tuyến đường từ Mường Lát đi bản Chim

Cận cảnh khối sạt lở. Ảnh: Đình Hà

Trước đó, ngày 19/9/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 3088/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp thiên tai đối với sự cố sạt lở đất đá taluy dương tuyến đường giao thông từ xã Mường Lát đi bản Chim, xã Nhi Sơn, trên địa bàn bản Cân Tân Hương, xã Tam Chung.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực XI và các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục nghiệp vụ bổ sung có mục tiêu cho UBND xã Tam Chung để tổ chức thực hiện công trình.

Hỗ trợ 6 tỷ đồng khắc phục sạt lở tuyến đường từ Mường Lát đi bản Chim

Xã Tam Chung bước đầu mở lối đi để người đi bộ và xe 2 bánh lưu thông qua điểm sạt lở. Ảnh: Đình Hà

UBND xã Tam Chung có trách nhiệm tổ chức thực hiện công trình theo đúng quy định; thuê đơn vị tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm để khảo sát địa hình, địa chất, đánh giá đầy đủ hiện trạng và nguy cơ sạt lở; hoàn thiện hồ sơ thiết kế, dự toán chi tiết, xác định quy mô, tổng mức đầu tư và lựa chọn giải pháp xử lý phù hợp, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, an toàn và ổn định lâu dài.

Đồng thời quản lý chặt chẽ khối lượng đất đào, tránh lãng phí nguồn vật liệu đất đắp; quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

Trường hợp tổng mức đầu tư được phê duyệt lớn hơn kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ, phần chênh lệch tăng do địa phương chủ động huy động các nguồn vốn hợp pháp để thực hiện. Nếu tổng mức đầu tư được phê duyệt thấp hơn, địa phương phải hoàn trả ngân sách tỉnh phần kinh phí hỗ trợ còn dư.

LP (Nguồn UBND tỉnh)

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