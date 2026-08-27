Xã Xuân Lập khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026

Chiều 27/8, xã Xuân Lập tổ chức khai mạc diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2026. Đại tá Trần Hữu Tùng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự và chỉ đạo diễn tập.

Toàn cảnh khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị khai mạc diễn tập, xã Xuân Lập đã vận hành cơ chế chyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu sang trạng thái chiến đấu; chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu.

Cuộc diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ xã Xuân Lập năm 2026 có mật danh “XL-26”, nhằm thực hành cơ động, hiệp đồng, phối hợp lực lượng xử lý các tình huống gây rối, kích động Nhân dân, bạo động, nhằm lật đổ chính quyền.

Diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ là nhiệm vụ chính trị, quốc phòng - an ninh quan trọng, nhằm kiểm tra, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; khả năng tham mưu, phối hợp, hiệp đồng của cơ quan quân sự, công an, các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang trong xử lý các tình huống quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Đại tá Trần Hữu Tùng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thông qua diễn tập nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; chủ động xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc an ninh tổ quốc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo kế hoạch, cuộc diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ xã Xuân Lập năm 2026 diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 27 đến 28/8.

Đình Hà