Xã Triệu Sơn nhân rộng ứng dụng AI thực hiện thủ tục hành chính tại thôn

Ngày 28/11, xã Triệu Sơn tổ chức triển khai nhân rộng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào phục vụ người dân thực hiện thủ tục hành chính tại các thôn và thí điểm mô hình phòng họp trực tuyến tại nhà văn hóa thôn.

Người dân thôn Xuân Tiên sử dụng robot AI.

Để phục vụ người dân thực hiện các thủ tục hành chính ngay tại khu dân cư, sau gần 1 tháng triển khai sử dụng trí tuệ nhân tạo - robot AI tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, xã Triệu Sơn đã triển khai nhân rộng sử dụng trí tuệ nhân tạo - robot AI tại thôn Xuân Tiên.

Đồng chí Phạm Nguyên Hồng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Triệu Sơn phát biểu tại buổi triển khai ứng dụng tại nhà văn hóa thôn Xuân Tiên.

Tại buổi vận hành robot AI, người dân thôn Xuân Tiên được tuyên truyền về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và được hướng dẫn cách sử dụng AI hiệu quả.

Robot AI tại nhà văn hóa thôn Xuân Tiên được thiết lập như Robot AI tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, tính năng dễ sử dụng, có khả năng giao tiếp, tư vấn, hướng dẫn người dân các thủ tục hành chính và giải đáp những quy định của pháp luật. Qua đó, tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian cho người dân, đồng thời giảm tải bớt áp lực cho cán bộ, góp phần xây dựng chính quyền số hiện đại, minh bạch, phục vụ người dân.

Thí điểm phòng họp trực tuyến tại thôn Xuân Tiên.

Cùng với triển khai trí tuệ nhân tạo AI, xã đã triển khai thí điểm mô hình phòng họp trực tuyến tại điểm cầu thôn Xuân Tiên được kết nối với điểm cầu trung tâm tại Đảng ủy xã Triệu Sơn với hình ảnh, âm thanh đảm bảo chất lượng.

Mô hình phòng họp trực tuyến sẽ giúp người dân được tiếp cận với chuyển đổi số, chính quyền số, xã hội số; được tham gia các hội nghị quan trọng, được nắm bắt kịp thời những chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; phản ánh, kiến nghị kịp thời những khó khăn, vướng mắc đến chính quyền địa phương. Qua đó, chính quyền địa phương cũng nhanh chóng nắm bắt kịp thời được tâm tư, nguyện vọng của người dân, tạo sự tin tưởng, đồng thuận từ Nhân dân.

Điểm cầu trung tâm tại Đảng ủy xã Triệu Sơn kết nối đến phòng họp trực tuyến tại thôn Xuân Tiên.

Được biết, sau khi thí điểm tại thôn Xuân Tiên, xã Triệu Sơn sẽ tiếp tục nhân rộng trí tuệ nhân tạo AI và triển khai phòng họp trực tuyến tại 6 thôn. Sau đó, sẽ đánh giá hiệu quả hoạt động và nhân rộng tại 100% các thôn trên địa bàn xã.

Thùy Linh