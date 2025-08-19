Xã Triệu Sơn đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số

Thực hiện mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, ngay sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, xã Triệu Sơn đã thiết lập và vận hành hiệu quả trung tâm phục vụ hành chính công (PVHCC) - đầu mối tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tập trung, qua đó đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Triệu Sơn hướng dẫn người dân lấy số tự động.

Nhằm đảm bảo người dân được tiếp cận đầy đủ, rõ ràng, minh bạch các TTHC, UBND xã Triệu Sơn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, khẩn trương sắp xếp lại tổ chức bộ máy chính quyền đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực thi công vụ, thực hiện nhiệm vụ được giao, xã Triệu Sơn đã phối hợp với các đơn vị liên quan tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ, công chức, nhất là kỹ năng sử dụng phần mềm quản lý văn bản, tiếp nhận xử lý TTHC trực tuyến; sử dụng các trợ lý số giải đáp văn bản pháp luật, TTHC để hỗ trợ giải đáp tự động các thông tin, nghiệp vụ trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Đội ngũ cán bộ, công chức chủ động, thường xuyên nghiên cứu kỹ các quy định của từng TTHC theo thẩm quyền để hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC đúng quy định, từng bước làm chủ các phần mềm nghiệp vụ và nền tảng công nghệ, để tiếp nhận và xử lý hồ sơ theo hình thức trực tuyến.

Để người dân dễ theo dõi các TTHC, nhất là người cao tuổi, người ít tiếp cận công nghệ, Trung tâm PVHCC xã Triệu Sơn đã thực hiện tốt việc hệ thống hóa, niêm yết công khai 399 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã tại trụ sở UBND xã, Trung tâm PVHCC, trên cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử. Bố trí bảng niêm yết công khai TTHC tại các địa điểm dễ nhìn, dễ tra cứu, có minh họa quy trình bằng hình ảnh, mã QR...

Tính đến tháng 8/2025, Trung tâm PVHCC xã đã tiếp nhận và giải quyết hơn 1.500 hồ sơ TTHC, trong đó tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến chiếm hơn 50%; 100% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn. Đặc biệt, xã đã tích hợp các TTHC thiết yếu lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận dịch vụ công mọi lúc, mọi nơi.

Có mặt tại Trung tâm PVHCC xã Triệu Sơn để thực hiện thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân, chị Lê Thị Loan ở thôn Lê Lợi cho biết: “Tôi đã được cán bộ của Trung tâm PVHCC xã tận tình hướng dẫn cách nộp và nhận hồ sơ trực tuyến. Thông qua đó tôi mới biết được việc nộp hồ sơ trực tuyến không hề khó, sau này nếu tiếp tục làm TTHC tôi có thể tự nộp hồ sơ trực tuyến mà không cần phải đến làm trực tiếp”.

Để tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Sơn Nguyễn Văn Sơn cho biết: “Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ, trong thời gian tới xã sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết số 57-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, trọng tâm là cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường sự giám sát của Nhân dân trong giải quyết công việc hành chính. Tiếp tục triển khai toàn diện các nhóm nhiệm vụ của Đề án 06, trong đó ưu tiên nhóm tiện ích phục vụ công dân trên môi trường số, đảm bảo mọi người dân đều được tiếp cận, sử dụng dịch vụ công một cách thuận tiện, bình đẳng, không ai bị bỏ lại phía sau”.

Xã Triệu Sơn phấn đấu 100% TTHC được xử lý điện tử, số hóa hồ sơ và dữ liệu từ xã đến thôn, tổ dân phố, tổ chức tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về TTHC thông qua các kênh trực tuyến và hộp thư góp ý trực tiếp tại trụ sở UBND xã. Kịp thời xử lý, giải đáp các kiến nghị liên quan đến hồ sơ trễ hạn, thái độ phục vụ, sự không thống nhất trong hướng dẫn TTHC. Thực hiện đổi mới việc giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc địa giới hành chính; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ số cho người dân và doanh nghiệp.

Cùng với đó, xã sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm trong công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Từng bước triển khai thực hiện mô hình “chính quyền thân thiện”, “chính quyền phục vụ”, trong đó mỗi cán bộ, công chức được quán triệt rõ phương châm “làm việc vì Nhân dân phục vụ”, nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ chuẩn mực trong tiếp dân, giải quyết TTHC...

Cải cách hành chính, nhất là cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu trong quá trình xây dựng chính quyền hiện đại, chuyên nghiệp, gần dân. Với quyết tâm chính trị cao, tinh thần chủ động, sáng tạo và sự đồng thuận của Nhân dân, xã Triệu Sơn đang từng bước khẳng định vai trò là trung tâm hành chính hiện đại, vì dân phục vụ, thích ứng với thời đại số.

Bài và ảnh: Linh Hương