Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh làm việc với Sở Nội vụ về công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp

Sáng 21/11, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Sở Nội vụ về công tác của ngành nội vụ và công tác tham mưu chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành chức năng của tỉnh.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, Quyền Giám đốc Sở Nội vụ Lê Ngọc Hợp nêu bật những kết quả đạt được của ngành trong 10 tháng năm 2025 trên tất cả các lĩnh vực, từ công tác tham mưu đến thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Liên quan đến việc tham mưu chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Quyền Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Cuộc bầu cử lần này, tỉnh Thanh Hóa được phân bổ bầu 17 ĐBQH (8 đại biểu Trung ương và 9 đại biểu địa phương); 85 đại biểu HĐND tỉnh; khoảng 3.489 đại biểu HĐND cấp xã.

Đến thời điểm này, cùng với những chỉ thị, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện cuộc bầu cử đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các xã, phường ban hành, Sở Nội vụ đã phối hợp với đơn vị liên quan cung cấp các thông tin, số liệu cơ bản của cuộc bầu cử đến các cơ quan giúp việc của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và Thường trực HĐND các xã, phường làm cơ sở xây dựng dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người ứng cử, tổ chức hiệp thương lần thứ nhất, bảo đảm tiến độ, thời gian theo luật định.

Quyền Giám đốc Sở Nội vụ Lê Ngọc Hợp báo cáo kết quả hoạt động của ngành.

Sở Nội vụ cũng đã hoàn chỉnh dự kiến chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ hội nghị toàn tỉnh triển khai công tác bầu cử; nội dung tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ bầu cử của ngành nội vụ.

Đồng thời thành lập nhóm Zalo với 166 Phòng Văn hóa - Xã hội xã, phường để trao đổi chuyên môn nghiệp vụ, thông tin, báo cáo công tác bầu cử.

Dự kiến sẽ thành lập 8 tổ giúp việc để thực hiện việc tổng hợp, thông tin, báo cáo; tiếp nhận, biên tập tiểu sử tóm tắt; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tài chính - hậu cần; in, cấp phát tài liệu...

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải phát biểu tại buổi làm việc.

Trên cơ sở nội dung báo cáo tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức; công tác cải cách hành chính; hoạt động lưu trữ, số hóa tài liệu; chế độ, chích sách đối với người có công; những lưu ý trong công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực cùng những kết quả đạt được trong 10 tháng năm 2025 của ngành nội vụ, trong đó có việc tham mưu sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh; công tác cải cách hành chính; hoạt động chăm lo cho người có công...

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với những tồn tại, hạn chế của ngành đã được chỉ rõ trong báo cáo cũng như qua ý kiến phát biểu của đại biểu tại buổi làm việc. Đồng thời làm rõ những đề xuất, kiến nghị của ngành nội vụ liên quan đến việc quản lý biên chế; nhiệm vụ sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức cấp xã đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; công tác lưu trữ tài liệu...

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đề nghị Sở Nội vụ tiếp tục theo dõi, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đồng bộ, thông suốt, hiệu quả, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Đồng thời tiếp tục rà soát tham mưu tinh gọn bộ máy, nhất là việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, thực hiện tốt công tác quản lý công chức, viên chức; nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cán bộ công chức đúng thực chất; thường xuyên kiểm tra công vụ nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; từng bước số hóa hồ sơ cán bộ công chức, viên chức bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin cá nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nội vụ bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh trong triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính; phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đánh giá sát các chỉ số cải cách hành chính như chỉ số PAPI, SIPAS, PAR INDEX; tham mưu cho UBND tỉnh triển khai các giải pháp cải thiện, nâng cao mức xếp loại các chỉ số trên. Đồng thời tập trung làm tốt công tác văn thư lưu trữ bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý ngành nội vụ tiếp tục quan tâm làm tốt công tác chăm lo cho người có công, thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng quy định chế độ, chính sách cho người có công; theo dõi, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt chế độ chính sách cho người lao động.

Liên quan đến công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đề nghị Sở Nội vụ chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao bảo đảm đúng tiến độ và quy định; phối hợp với các đơn vị, ngành chức năng tham mưu triển khai tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với tập thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý Đảng bộ Sở Nội vụ quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng; duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ theo quy định; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên. Đồng thời bày tỏ mong muốn tập thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Phong Sắc