Trung tâm Chính trị phường Hạc Thành: Đổi mới để hoạt động hiệu quả

Trung tâm Chính trị phường Hạc Thành là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Đảng ủy phường Hạc Thành. Từ khi được thành lập, công tác giáo dục lý luận chính trị (LLCT) được Trung tâm Chính trị phường đổi mới theo hướng “lý luận đi đôi với thực tiễn”, giúp người học hiểu được giá trị thực tiễn của LLCT để vận dụng tốt vào thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Trung tâm Chính trị phường Hạc Thành tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.

Trung tâm Chính trị phường Hạc Thành thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cho cán bộ, đảng viên 7 phường: Hạc Thành, Hàm Rồng, Nguyệt Viên, Quảng Phú, Đông Sơn, Đông Quang, Đông Tiến và 4 cơ quan cấp tỉnh: Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng bộ UBND tỉnh, Đảng bộ Công an tỉnh, Đảng bộ Quân sự tỉnh. Với số lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đông nhất tỉnh (885 tổ chức đảng và hơn 32.300 đảng viên), nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng rất lớn, trong khi cách thức hoạt động mới theo chính quyền địa phương 2 cấp, vì vậy Trung tâm Chính trị phường đã phải nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Bám sát chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu bồi dưỡng LLCT, Trung tâm Chính trị phường Hạc Thành đã xây dựng kế hoạch giảng dạy, tập trung vào nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của cán bộ, giảng viên; tăng cường nghiên cứu thực tiễn và xây dựng chuyên đề giáo dục để nâng cao chất lượng bài giảng. Nhiều hoạt động nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên được thực hiện như duy trì sinh hoạt chuyên môn theo tuần, theo tháng; thảo luận, góp ý đối với 100% giáo án của giảng viên trước khi lên lớp; sau mỗi khóa học, công tác rút kinh nghiệm được thực hiện nghiêm túc để rút ra phương pháp giảng dạy chất lượng và hiệu quả nhất.

Đội ngũ giảng viên giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục LLCT, nên dù có kinh nghiệm công tác và kiến thức thực tiễn nhưng mỗi giảng viên chuyên trách của trung tâm và giảng viên kiêm nhiệm đều tự tìm tòi, cập nhật kiến thức mới về các lĩnh vực chuyên môn để tạo sức hấp dẫn đối với người học. Các nội dung giáo dục LLCT mang tính khái quát, trừu tượng, do đó để cụ thể hóa lý luận vào thực hiện, cán bộ, giảng viên trung tâm luôn chủ động tham dự các hoạt động của phường để nắm vững kiến thức từ thực tiễn, từ đó đưa vào giảng dạy cho phù hợp với tình hình mới. Giáo án của giảng viên chuyên trách đều được soạn theo tài liệu mới nhất của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, gắn với thực tiễn của địa phương, giúp người học dễ hiểu và dễ vận dụng vào thực tế.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT được thực hiện đúng đối tượng, đủ loại hình. Từ ngày 1/7 - 18/11/2025, Trung tâm Chính trị phường Hạc Thành đã mở được 23 lớp cho hơn 2.200 học viên, trong đó có 8 lớp bồi dưỡng LLCT dành cho đảng viên mới, 3 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, 12 lớp chuyên đề. Công tác quản lý học viên được thực hiện nghiêm túc, hệ thống camera phòng học và zalo nhóm của từng lớp học được ban tổ chức lớp học giám sát chặt chẽ. Vì vậy, chất lượng giảng dạy và học tập tại trung tâm luôn được duy trì và nâng cao. Sau khi kết thúc các chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng và bồi dưỡng LLCT dành cho đảng viên mới, trung tâm đã tổ chức cho học viên đi tham quan thực tế tại các di tích lịch sử, các mô hình hay để học tập, nghiên cứu. Sau tham quan thực tế, học viên sẽ viết bài thu hoạch để đánh giá việc tiếp thu, lĩnh hội của mình, từ đó rút ra kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình học tập, công tác. Với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giảng viên, Trung tâm Chính trị phường Hạc Thành đã vượt chỉ tiêu về tổ chức các lớp bồi dưỡng theo kế hoạch được giao.

Dù đạt được những kết quả tích cực, song trong quá trình giảng dạy, Trung tâm Chính trị phường Hạc Thành cũng gặp một số khó khăn, bất cập. Đó là việc phân cấp, phân quyền chưa rõ ràng nên trung tâm vừa hoạt động vừa phải chờ các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Trong khi đó, trung tâm phải đảm nhiệm khối lượng công việc lớn, đội ngũ giảng viên chuyên trách còn mỏng, giảng viên kiêm nhiệm chưa được kiện toàn. Việc thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chưa đồng đều, chủ yếu tập trung vào các lớp đối tượng kết nạp Đảng, đảng viên mới và lớp bồi dưỡng chuyên đề, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và lớp phối hợp còn ít hoặc vẫn chưa thực hiện được.

Theo Quy định 360-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Trung tâm Chính trị phường Hạc Thành có chức năng tổ chức bồi dưỡng LLCT; cập nhật kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị ở các phường, các cơ quan, đơn vị được phân công. Theo Giám đốc Trung tâm Chính trị phường Hạc Thành, Thiều Thị Duyên: “Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo Quy định 360-QĐ/TW, trung tâm tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, chú trọng việc đưa các hoạt động bổ trợ, tham quan thực tế vào giảng dạy nhằm tạo sự lôi cuốn đối với học viên. Đồng thời, thực hiện tốt điểm mới, quan trọng là tham gia nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn ở cơ sở, giúp Đảng ủy phường Hạc Thành lãnh đạo, chỉ đạo sát với nhu cầu thực tiễn địa phương. Ngoài sự nỗ lực của cán bộ, giảng viên, chúng tôi mong muốn, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sớm ban hành hướng dẫn thực hiện Quy định 360-QĐ/TW; Ban Thường vụ Tỉnh ủy sớm ban hành quy chế phối hợp giữa Đảng ủy phường Hạc Thành với đảng ủy các phường theo quy định; Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy sớm ban hành giáo trình mới nhiệm kỳ 2025-2030 để việc giảng dạy đạt hiệu quả cao nhất”.

Bài và ảnh: Tố Phương