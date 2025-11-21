Giải quyết đơn, thư, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở xã Lưu Vệ

Đảng ủy, UBND xã Lưu Vệ đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, toàn diện các nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thông qua đó không chỉ giải quyết dứt điểm các vấn đề người dân quan tâm khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, mà còn góp phần phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Một hội nghị đối thoại của UBND xã Lưu Vệ với người dân trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, xã Lưu Vệ được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã: Quảng Đức, Quảng Định và thị trấn Tân Phong (huyện Quảng Xương cũ). Sau sắp xếp, xã có diện tích 26,84km2, quy mô dân số trên 40.300 người. Đây là địa phương có mức tăng trưởng khá, thu nhập của người dân ở mức cao so với nhiều xã lân cận, song từng xuất hiện tình trạng đơn, thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp kéo dài, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ông Đoàn Đình Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã Lưu Vệ, cho biết: "Xác định rõ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, liên tục, vừa đóng vai trò quan trọng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, giải quyết các vấn đề xã hội, vừa góp phần phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngay sau khi được thành lập, xã Lưu Vệ đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp. Trước hết, đã ưu tiên chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác tiếp công dân. Thành lập ban tiếp công dân, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, tiến độ cho từng thành viên. Đồng thời phân công lãnh đạo xã duy trì công tác tiếp công dân theo luật định. Chủ động bám sát cơ sở, địa bàn, nắm bắt tình hình đời sống Nhân dân, kịp thời giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn".

Theo đó, bên cạnh việc niêm yết công khai tại trụ sở xã, UBND xã Lưu Vệ đã chủ động thông tin, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh về địa điểm, lịch tiếp công dân để người dân được biết. Ưu tiên bố trí cán bộ đủ năng lực, trình độ, giàu kinh nghiệm thực tiễn, phẩm chất đạo đức phục vụ công tác tiếp công dân.

Từ ngày 1/7 đến nay, UBND xã Lưu Vệ đã tổ chức 114 lượt tiếp với 90 công dân tham gia. Thông qua đó đã tiếp nhận lần đầu với 90 vụ, việc. Chủ tịch UBND xã đã thực hiện nghiêm quy định, tham gia 28 kỳ tiếp công dân. Thông qua nhiều kênh khác nhau, xã đã tiếp nhận 81 đơn của công dân. Trong đó có 76 đơn kiến nghị, phản ánh, 2 đơn khiếu nại, 1 đơn tố cáo và 2 đơn vượt thẩm quyền. Hầu hết nội dung đơn xoay quanh vấn đề ô nhiễm môi trường, tranh chấp đất đai, tiêu thoát nước ở khu dân cư. Cá biệt có một số đơn của công dân liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về đất đai như đất được cấp không đúng thẩm quyền, đất cấp sai số thửa, số tờ bản đồ, đã tồn tại từ nhiều nhăm trước...

Sau khi tiếp nhận, UBND xã đã tổ chức phân loại, xử lý đơn của công dân. Từ đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị có liên quan giải quyết kịp thời, triệt để các vấn đề người dân quan tâm gửi đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Tổ chức giao ban định kỳ, hoặc đột xuất để nắm bắt tiến độ, kịp thời giải quyết vướng mắc phát sinh, đẩy nhanh tiến độ giải quyết đơn.

Đáng chú ý, trong giải quyết đơn, UBND xã Lưu Vệ đã chú trọng công tác hòa giải, đối thoại với công dân. Theo đó, đối với các tranh chấp, hoặc một số kiến nghị, UBND xã đã tổ chức đa dạng các hình thức hòa giải, đối thoại. Chủ động phối hợp với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, người có uy tín ở thôn tổ chức tuyên truyền nâng cao hiểu biết pháp luật, đồng thời vận động, thuyết phục công dân tự định đoạt tranh chấp, chủ động rút đơn, dừng khiếu nại, khiếu kiện. Trong đối thoại, cán bộ, công chức xã Lưu Vệ chú trọng tìm hiểu nguồn gốc phát sinh, bản chất vụ, việc, nắm bắt tâm lý, chủ động hòa giải, động viên công dân đồng thuận với chủ trương, cách làm của xã.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Lưu Vệ, từ 1/7 đến nay, thông qua công tác hòa giải, đối thoại, đã có 19 vụ, việc được người dân tự nguyện rút đơn. Thông qua đó, không chỉ giải quyết triệt để vấn đề người dân quan tâm khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, mà còn góp phần củng cố và tăng cường gắn kết, tình cảm gia đình, dòng họ, cộng đồng.

Bằng đa dạng, hiệu quả trong cách làm, đến nay, xã Lưu Vệ đã giải quyết 70/79 đơn thuộc thẩm quyền. Số đơn còn lại đều thuộc thời gian hạn định giải quyết. Quy trình, thủ tục giải quyết đơn được thực hiện nghiêm theo luật định và không làm ảnh hưởng, xáo trộn cuộc sống của các hộ gia đình có liên quan.

Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, UBND xã Lưu Vệ đã tổ chức phong phú, đa dạng cả về nội dung và hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Thực hiện nghiêm quy định công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động. Vận hành thông suốt, hiệu quả trung tâm phục vụ hành chính công, giải quyết nhanh chóng, kịp thời thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp... Lãnh đạo xã Lưu Vệ cũng đã thường xuyên bám sát địa bàn, nắm bắt tình hình đời sống Nhân dân, vừa kịp thời giải quyết vướng mắc phát sinh, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, vừa góp phần xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, hiểu dân, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ.

Bài và ảnh: Đồng Thành