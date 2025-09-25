Xã Thiệu Hóa triển khai tốt công tác tuyển quân theo phương châm “3 gặp, 4 biết”

Chiều 25/9, UBND xã Thiệu Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2025, công tác tuyển quân của xã Thiệu Hóa được triển khai quyết liệt, đồng bộ, đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, công khai. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) xã đã tham mưu cấp ủy, chính quyền tăng cường tuyên truyền, phát lệnh khám tuyển đúng thời gian, tổ chức thâm nhập theo phương châm “3 gặp, 4 biết” (gặp công dân, gặp gia đình, gặp địa phương; biết sức khỏe, biết văn hóa, biết lai lịch, biết phẩm chất đạo đức) và hoàn chỉnh hồ sơ cho các thanh niên trúng tuyển.

Trước và sau khi phát lệnh gọi nhập ngũ, UBND và Hội đồng NVQS xã đã tổ chức gặp mặt, động viên, thăm hỏi, tặng quà thanh niên và gia đình, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Hội nghị chốt quân số được thực hiện đúng kế hoạch; các tân binh đều có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức khỏe và trình độ văn hóa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Công tác chính sách hậu phương quân đội luôn được Đảng ủy, UBND, các ngành quan tâm và thực hiện có hiệu quả, tổ chức tốt việc đón nhận và quan tâm thường xuyên đến đời sống, việc làm của quân nhân hoàn thành NVQS về địa phương.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá rõ nét hơn kết quả công tác tuyển chọn, gọi quân dân nhập ngũ năm 2025. Trong đó tập trung làm rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền về thực hiện nhiệm vụ tuyển quân; công tác tuyên truyền về Luật nghĩa vụ quân sự; công tác quản lý nguồn công dân lên đường nhập ngũ; công tác sơ tuyển, khám sức khỏe... Đồng thời nêu lên những khó khăn, vướng mắc, bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp thực hiện tốt hơn công tác tuyển quân trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiểu, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội đồng NVQS xã Thiệu Hóa phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Hiểu, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội đồng NVQS xã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của Hội đồng NVQS xã và Ban tự quản các thôn trong việc thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trong năm 2025.

Để thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026, Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh mục tiêu cao nhất là hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Đồng thời đề nghị tăng cường tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự và các chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước, Quân đội nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã cần chủ động bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2026.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND xã Thiệu Hoá tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2025.

Hoàng Lan