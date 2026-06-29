Xã Nga Sơn công bố Nghị quyết sắp xếp, sáp nhập thôn và kiện toàn tổ chức chi bộ Đảng

Sáng 29/6, Đảng ủy xã Nga Sơn tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết của HĐND xã về thành lập các thôn sau sắp xếp; đồng thời công bố các quyết định kiện toàn tổ chức chi bộ Đảng, trưởng thôn, ban công tác mặt trận và các tổ chức đoàn thể ở thôn.

Các đồng chí cấp ủy chi bộ nhận quyết định và ra mắt nhận nhiệm vụ.

Theo Nghị quyết được công bố, sau sắp xếp, xã Nga Sơn giảm từ 41 thôn xuống còn 21 thôn, trong đó có 17 thôn hình thành sau sắp xếp và 4 thôn không thực hiện sắp xếp.

Hội nghị cũng đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy về thành lập chi bộ thôn; chỉ định chi ủy chi bộ, bí thư, phó bí thư chi bộ thôn; Quyết định của Chủ tịch UBND xã về chỉ định trưởng thôn; Quyết định của Ủy ban MTTQ xã về thành lập ban công tác mặt trận thôn; đồng thời công bố các quyết định kiện toàn tổ chức đoàn thể ở thôn gồm hội phụ nữ, hội nông dân, hội cựu chiến binh và đoàn thanh niên.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo xã đã tặng quà tri ân 83 đồng chí không tiếp tục tham gia cấp ủy chi bộ và trưởng thôn sau sắp xếp.

Xuân Bích (CTV)