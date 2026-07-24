Xã Hoằng Tiến trao giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều 24/7, Đảng ủy xã Hoằng Tiến tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn xã năm 2026; trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên trong Đảng bộ xã.

Lãnh đạo xã Hoằng Tiến trao giải cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải.

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 được xã Hoằng Tiến triển khai sâu rộng đến các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn, thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Ban Tổ chức đã tiếp nhận 81 tác phẩm dự thi ở nhiều loại hình như tạp chí, báo in, báo điện tử. Nhiều tác phẩm dự thi được đầu tư công phu, bám sát chủ đề, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng phong phú, gắn lý luận với thực tiễn.

Sau quá trình đánh giá, lựa chọn khách quan, công tâm, Ban Tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc.

Tác giả Lê Thị Thùy Trang, cán bộ Công an xã Hoằng Tiến vinh dự nhận giải nhất với tác phẩm: “Chuyển đổi số và những yêu cầu đặt ra với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng”.

Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Tiến Lê Văn Phúc trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Nhân dịp này, lãnh đạo Đảng ủy xã Hoằng Tiến đã trao tặng Huy hiệu Đảng cho 31 đảng viên từ 30 đến 60 năm tuổi Đảng.

Việc trao tặng Huy hiệu Đảng thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình cống hiến, rèn luyện của các đảng viên; đồng thời khẳng định sự trân trọng đối với những đóng góp của các đồng chí trong sự nghiệp xây dựng Đảng và phát triển quê hương.

Lãnh đạo xã Hoằng Tiến trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy xã Hoằng Tiến mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh chính trị, giữ gìn truyền thống cách mạng, nêu gương trong gia đình và cộng đồng; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Việt Hương