Xã Hoằng Giang nỗ lực khắc phục hậu quả sau cơn bão số 10

Đến thời điểm hiện tại, gió đã lặng, mưa đã ngừng nhưng người dân xã Hoằng Giang chưa hết bàng hoàng, lo lắng trước thiệt hại mà cơn bão số 10 gây ra trên địa bàn. Trước tình hình đó, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang đã và đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện cùng với người dân khẩn trương khắc phục hậu quả.

Mấy gian nhà nhỏ, xuống cấp vốn là chốn nương tựa tuổi già của hai vợ chồng ông Tô Văn Lượt (80 tuổi) trông càng xơ xác, tiêu điều sau bão. Mái ngói bị tốc gần hết; từ trong nhà ra đến sân ngập trong bùn đất.

Ông Lượt xúc động nói: “Bản thân tôi là nạn nhân chất độc da cam, hưởng chế độ hằng tháng. Hai vợ chồng cũng tuổi cao, sức yếu cả rồi, gặp tình cảnh như vậy lo sợ lắm. Mãi đến khi chính quyền địa phương, lực lượng chức năng đến nhà, hỗ trợ, chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm”.

Hiện tại, phần mái ngói bị tốc gần hết của gia đình ông Lượt đã được che chắn, gia cố bằng bạt; tại các vị trí khác được thay, lợp ngói mới. Lực lượng công an, dân quân tự vệ và tổ an ninh trật tự thôn đang tiếp tục giúp gia đình ông Lượt dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa.

Người dân thôn Phượng Mao (xã Hoằng Phượng) dọn dẹp nhà cửa bị đổ sập do giông lốc.

Ông Tô Văn Thiên (45 tuổi, thôn Phượng Mao) đứng lặng hồi lâu nhìn máy móc, thiết bị dọn dẹp đống đổ nát trước mặt. “Khu tổ hợp kinh doanh dịch vụ, vui chơi giải trí này có diện tích khoảng 600m2, bao gồm siêu thị mi ni, khu vui chơi trẻ em, trường mầm non, quán ăn, spa... Bao nhiêu công sức, tâm huyết, tiền bạc của gia đình mình và người thân tan hoang, đổ nát sau cơn giông lốc càn quét” – ông Thiên bộc bạch. Được biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến chia sẻ, động viên, đồng thời huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ gia đình di dời tài sản, từng bước khắc phục thiệt hại...

Theo thống kê sơ bộ, tính đến ngày 30/9, toàn xã Hoằng Giang ghi nhận gần 900 ha diện tích lúa, hoa màu bị ngập nước, hư hại; gần 300 ngôi nhà bị tốc mái; một số nhà ở, nhà xưởng, khu tổ hợp kinh doanh dịch vụ, 1 trạm biến thế, hàng trăm cột điện... bị đổ sập hoàn toàn; nhiều hạng mục của các công trình công cộng, công trình văn hóa như trường học, công sở, nghè làng Vĩnh Gia, cổng chào bị hư hỏng; hàng trăm cây lớn gãy, đổ; hàng trăm mét bờ kè mương bị sạt... Nhiều gia đình bị thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của Nhân dân.

Hàng trăm ngôi nhà ở xã Hoằng Giang bị tốc mái; nhiều ngôi nhà đổ sập hoàn toàn.

Ông Cao Văn Bắc, Trưởng phòng Kinh tế, Phó trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Hoằng Giang cho biết: “Để khắc phục thiệt hại nặng nề do bão số 10 gây ra, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương phối hợp cùng lực lượng chức năng đã và đang huy động tối đa nhân lực, vật lực giải toả hành lang giao thông; di dời các hộ dân có nhà bị đổ sập đến nơi tránh trú an toàn; hỗ trợ người dân di dời tài sản, gia cố, sửa chữa nhà ở bị hư hại; nhanh chóng khắc phục đường điện, thông tin liên lạc; đảm bảo công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều theo quy định để đảm bảo an toàn các tuyến đê trên địa bàn”.

“Đặc biệt, xã Hoằng Giang đã di dời 100% các hộ dân ở khu vực ngoại đê trũng thấp đến vị trí tránh trú an toàn. Kip thời vệ sinh, sửa chữa cơ sở vật chất của các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn bị hư hỏng nặng do lốc xoáy, đảm bảo tốt nhất các điều kiện cho công tác dạy và học sau bão” – ông Bắc cho biết thêm.

Ban Phòng thủ dân sự xã, Công an xã đã huy động 170 cán bộ, chiến sỹ cùng nhiều phương tiện, trang bị với phương châm “4 tại chỗ”; sẵn sàng phối hợp kịp thời cứu hộ, cứu nạn và khắc phục nhanh hậu quả của bão, lũ.

Những ngày qua, lực lượng công an xã Hoằng Giang đã tích cực, kịp thời, sát cánh cùng với chính quyền địa phương triển khai ứng trực 100% quân số, phân công cán bộ trực ban thường xuyên cập nhật thông tin, diễn biến thời tiết để kịp thời nắm bắt và thông báo tới bà con Nhân dân; cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn xuống từng thôn nắm bắt tình hình để kịp thời báo cáo.

Các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân dọn dẹp, di dời tài sản và sửa chữa nhà ở bị hư hỏng do bão số 10.

Tổ chức phối hợp với các lực lượng khác tuyên truyền, vận động và di dời tài sản cho 81 hộ dân ở các khu vực ngoài đê, dưới chân đê, những khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Huy động lực lượng an ninh trật tự hướng dẫn, phân luồng, cắm biển cảnh báo tại các khu vực ngập sâu, nước chảy siết...kiên quyết không để người và phương tiện tham gia giao thông khi không đảm bảo an toàn.

Phối hợp cùng Ban chỉ huy Quân sự xã thực hiện công tác kiểm tra và canh gác tại 5 điểm canh đê, theo dõi diễn biến mực nước sông Mã để kịp thời báo cáo UBND xã khi có nguy cơ mất an toàn xảy ra và tích cực tuần tra kiểm soát theo các tuyến đường liên thôn, liên xã trên địa bàn từ 20h00 – 02h00 hàng ngày đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, bảo vệ tài sản cho Nhân dân.

Đại úy Nguyễn Duy Thanh, Trưởng Công an xã Hoằng Giang cho biết: “Thực hiện Công điện khẩn của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tập trung ứng phó bão số 10; Công văn số 3772/CAT-PV01 của Công an tỉnh Thanh Hóa và các văn bản, chỉ đạo của các cấp, các ngành, Công an xã Hoằng Giang đã sớm tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã ban hành kế hoạch, phương án ứng phó với bão và chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp với phương châm tuyệt đối không để bị động, bất ngờ, hướng tới mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản...của Nhân dân và cán bộ, chiến sĩ tham gia”.

Các thành viên tổ an ninh trật tự hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão số 10.

Đối với công tác khắc phục hậu quả sau bão, công an xã Hoằng Giang đã phối hợp cùng phòng PC07 cứu hộ và đưa 2 người dân bị thương đến cơ sở y tế kịp thời; huy động 30 cán bộ cán bộ công an xã, 93 thành viên tổ an ninh trật tự tham gia tháo dỡ và hỗ trợ người dân di dời tài sản đối với hơn 100 nhà ở, 1 tổ hợp kinh doanh dịch vụ, vui chơi giải trí tại thôn Phượng Mao; phối hợp cùng Ban chỉ huy Quân sự xã cắt dọn cây gãy đổ, dọn dẹp lại các điểm trường tiểu học, trung học cơ sở và các tuyến đường trên địa bàn xã...

Hương Thảo – Nam Nam