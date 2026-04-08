Xã Hà Long thông tin về Tuần lễ hội đền Rồng - đền Nước năm 2026

Hoài Anh
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 8/4, xã Hà Long tổ chức hội nghị thông tin về Tuần lễ hội đền Rồng - đền Nước năm 2026, nhằm triển khai kế hoạch tổ chức và thống nhất các nội dung chuẩn bị cho sự kiện văn hóa quan trọng của địa phương.

Quang cảnh hội nghị.

Theo đó, Lễ hội đền Rồng - đền Nước năm 2026 được tổ chức trong 7 ngày, từ ngày 8 - 14/4/2026 (tức từ ngày 21 - 27/2 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử - văn hóa đền Rồng - đền Nước, thôn Nghĩa Đụng, xã Hà Long.

Lễ khai mạc diễn ra vào tối 10/4 với các nội dung: biểu diễn văn nghệ, đánh trống khai hội, dâng hương và thực hiện nghi thức tế lễ...

Chính hội được tổ chức vào sáng 11/4 với các hoạt động ước kiệu, dâng hương cùng một số nghi thức truyền thống đặc sắc.

Ngoài ra, trong tuần diễn ra lễ hội còn có hoạt động dâng hương của các bản hội, du khách thập phương và chương trình văn nghệ quần chúng được tổ chức vào các buổi tối. Qua đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân.

Lãnh đạo xã Hà Long thông tin về tuần lễ hội tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND xã Hà Long nhấn mạnh, Lễ hội đền Rồng - đền Nước năm 2026 là sự kiện văn hóa có ý nghĩa quan trọng, góp phần giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương, con người Hà Long.

Vì vậy, công tác tổ chức được địa phương chuẩn bị chu đáo, bảo đảm trang trọng, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định và phù hợp với nếp sống văn minh trong lễ hội.

Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến vào công tác tổ chức, đặc biệt là các nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và các điều kiện phục vụ lễ hội.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phát biểu ý kiến chỉ đạo công tác tổ chức lễ hội.

Để đảm bảo lễ hội được tổ chức trang trọng, đảm bảo an toàn, văn minh, Ban Tổ chức yêu cầu các tiểu ban và đơn vị liên quan căn cứ nhiệm vụ được phân công, chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham gia, góp phần tổ chức thành công Tuần lễ hội đền Rồng - đền Nước năm 2026, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tín ngưỡng của Nhân dân và thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã thành kính dâng hương tại Khu Di tích lịch sử, văn hóa đền Rồng - đền Nước.

Đền Rồng được xây dựng từ thế kỷ XVI, gắn liền với truyền thuyết Mẫu Thượng Ngàn.

Đền Nước được xây dựng từ thời Lê Trung Hưng, thờ Mẫu Thoải - vị Mẫu cai quản vùng sông nước.

Năm 1993, đền Rồng - đền Nước được xếp hạng là Di tích lịch sử, văn hóa và thắng cảnh cấp tỉnh.

Tạo điểm nhấn thu hút khách

Tạo điểm nhấn thu hút khách

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Cuối tuần này sẽ diễn ra Lễ hội du lịch Sầm Sơn 2026. Như thường lệ, đây là sự kiện được chờ đợi nhất của tháng Tư - sự kiện mở màn cho một mùa du lịch biển.
Giữ hồn lễ hội truyền thống phường Sầm Sơn

Giữ hồn lễ hội truyền thống phường Sầm Sơn

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Sầm Sơn không chỉ níu chân du khách bởi bãi cát dài, nước biển trong xanh mà còn bởi những giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Ẩn sau nhịp sống du lịch sôi động là những lễ hội dân gian giàu bản sắc, nơi người dân gửi gắm...
Nghệ nhân tâm huyết truyền dạy chữ Thái

Nghệ nhân tâm huyết truyền dạy chữ Thái

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Mặc dù tuổi cao, sức yếu nhưng Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Hà Công Mậu (sinh năm 1946), ở xã Bá Thước vẫn miệt mài với chữ viết của đồng bào dân tộc Thái. Những đóng góp của ông đã góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.
