Sạt lở đất trên đường tỉnh 530B, giao thông tạm thời chia cắt

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Đồng Lương, rạng sáng 17/9, trên tuyến đường tỉnh 530B đoạn từ Km5+900 đến Km6+300 xảy ra sạt lở đất tại 4 vị trí gây chia cắt giao thông giữa xã Đồng Lương và xã Văn Phú.

Đất đá tràn xuống gây ách tắc giao thông trên đường tỉnh 530B.

Bốn điểm sạt lở tại khu vực đồi Na Niếng đã khiến khoảng 800m3 đất đá tràn ra đường gây ách tắc giao thông, các phương tiện không thể qua lại.

Xã Đồng Lương đã huy động lực lượng chức năng dựng barie, cắm biển cảnh báo, căng dây khoanh vùng khu vực nguy hiểm không cho người và phương tiện qua lại.

Sáng 17/9, khu vực xã Đồng Lương vẫn đang mưa lớn, các vị trí sạt tiếp tục diễn biến thêm nên trước mắt xã chưa huy động lực lượng, phương tiện giải tỏa đất đá, tuyến đường vẫn tạm thời ách tắc.

Xã Đồng Lương lập chốt không cho người và phương tiện giao thông đi qua đoạn sạt lở.

Xã Đồng Lương cho biết, ngay sau khi mưa dứt, xã sẽ huy động lực lượng, phương tiện dọn dẹp đất đá, phấn đấu thông xe trong thời gian sớm nhất.

Đình Hà