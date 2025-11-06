Xã An Nông tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2026

Sáng 6/11, xã An Nông tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2026 để tuyển chọn những công dân đủ điều kiện tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã An Nông động viên thanh niên tham gia khám tuyển.

Năm nay, xã An Nông có 307 thanh niên đủ điều kiện tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân. Ban Chỉ huy quân sự xã đã chủ động thông báo, phát lệnh và tạo điều kiện thuận lợi để các công dân tham gia khám tuyển.

Việc khám sơ tuyển không chỉ giúp sàng lọc ban đầu mà còn góp phần nâng cao chất lượng tuyển quân, đảm bảo đủ chỉ tiêu và chất lượng cho công tác tuyển chọn năm 2026.

Thanh niên xã An Nông tham gia khám sơ tuyển sức khỏe.

Công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo, đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn được huy động để kiểm tra sức khỏe tổng quát cho thanh niên như đo chiều cao, cân nặng, thị lực, huyết áp...

Thời gian tới, xã An Nông tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu và bảo đảm chất lượng giao quân năm 2026.

Chu Dương (CTV)