Xã An Nông khen thưởng 8 tập thể, 70 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025

Sáng 29/8, UBND xã An Nông tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến lần thứ I, giai đoạn 2025-2030.

Các đại biểu dự hội nghị.

Xã An Nông được thành lập trên cơ sở sắp xếp nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 4 xã An Nông, Khuyến Nông, Nông Trường và Tiến Nông với quy mô dân số 28.469 người ở 28 thôn.

Giai đoạn 2020-2025, phát huy truyền thống thi đua ái quốc và quyết tâm xây dựng xã ngày càng phát triển, cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã An Nông đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, đạt nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, góp phần tạo bước đột phá về kinh tế - xã hội.

Chủ tọa hội nghị.

Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp và thủy sản bình quân hằng năm ước đạt 4,33%. Năm 2025, tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế ước đạt 241 tỷ đồng, vượt mục tiêu đề ra; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 73,98 triệu đồng. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2020-2025 ước đạt 1.847 tỷ đồng...

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm và có nhiều cải thiện. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao.

Đồng chí Hoàng Vũ Thảo, Chủ tịch UBND xã An Nông phát biểu tại hội nghị.

Các phong trào thi đua được địa phương triển khai với nội dung thiết thực, phù hợp với nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn và điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị.

Tiêu biểu, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới (NTM) được triển khai đồng bộ, rộng khắp, nhận được sự hưởng ứng, đồng thuận của Nhân dân và đạt nhiều kết quả tích cực. Trước sáp nhập, 3 xã An Nông, Nông Trường và Tiến Nông đã đạt chuẩn NTM nâng cao, xã Khuyến Nông đạt chuẩn NTM. Tỷ lệ thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2025 đạt 3,57%. Xã đã hỗ trợ các chủ thể xây dựng thành công 4 sản phẩm OCOP 3 sao.

Tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát”, toàn xã An Nông có 16 ngôi nhà được xây mới và đưa vào sử dụng, nâng tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn đạt 98,7%, vượt mục tiêu (94%).

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Thi đua dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục"... được triển khai đồng bộ, sâu rộng, nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân.

Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, mô hình mới, các điển hình tiên tiến có sức lan tỏa rộng rãi, thúc đẩy phong trào thi đua ở địa phương ngày càng phát triển. Trong đó, nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong lao động, sản xuất đã được các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng dưới nhiều hình thức.

Phát động các phong trào thi đua giai đoạn 2025-2030, Bí thư Đảng ủy xã An Nông Nguyễn Việt Ba nhấn mạnh: Bước vào giai đoạn mới, dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức, song với truyền thống đoàn kết, cần cù, sáng tạo, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong xã cần tiếp tục phát huy hơn nữa các phong trào thi đua theo hướng dài hạn, liên tục, với mục tiêu thiết thực, hiệu quả. Kịp thời phát hiện, biểu dương các điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực thúc đẩy tinh thần thi đua trong toàn xã hội, qua đó huy động được sự tham gia thực chất của toàn dân. Cải thiện công tác phối hợp giữa các cấp, ngành, đoàn thể trong việc tổ chức triển khai phong trào, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Xây dựng công tác khen thưởng theo hướng công bằng, chính xác, công khai và minh bạch...

Các đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Việt Ba và Chủ tịch UBND xã Hoàng Vũ Thảo trao giấy khen tặng các tập thể điển hình tiên tiến.

Các đồng chí lãnh đạo xã An Nông khen thưởng các cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu giai đoạn 2020-2025.

Tại hội nghị, xã An Nông đã tuyên dương và khen thưởng 8 tập thể, 70 cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu giai đoạn 2020-2025.

Thùy Linh