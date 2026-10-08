WHO yêu cầu làm rõ, Nga bác bỏ thông tin về ca nghi mắc dịch hạch thứ hai

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết chưa có đủ thông tin từ Nga để đánh giá đầy đủ nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng, sau khi một nữ nhân viên tại Viện Nghiên cứu chống dịch hạch Irkutsk tử vong. WHO đã đề nghị Moscow cung cấp thêm thông tin theo Quy định Y tế Quốc tế.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết cơ quan này đã gửi yêu cầu tới Liên bang Nga ngày 3/10, sau khi truyền thông đưa tin về trường hợp tử vong nói trên. Đến ngày 6/10, Nga cho biết gần đây không ghi nhận ca bệnh dịch hạch nào tại tỉnh Irkutsk, miền Đông Nam Siberia, đồng thời khoảng 200 người tiếp xúc với nữ nhân viên này đã được cách ly. Theo giới chức Nga, nữ nhân viên 28 tuổi tử vong do viêm phổi và bệnh không liên quan đến công việc tại phòng thí nghiệm.

Ông Tedros nhấn mạnh việc chia sẻ thông tin kịp thời, đầy đủ và minh bạch theo Quy định Y tế Quốc tế là cần thiết để làm rõ những thông tin trái chiều và đánh giá chính xác nguy cơ tiềm ẩn. WHO đã đề nghị Nga cung cấp dữ liệu về các xét nghiệm đối với nữ nhân viên, quá trình truy tìm những người tiếp xúc và các biện pháp y tế đã được triển khai.

Trong khi đó, bà Maria Van Kerkhove, Giám đốc bộ phận quản lý dịch bệnh và đại dịch thuộc Chương trình Khẩn cấp Y tế của WHO, cho biết hiện chưa xác định được tác nhân gây bệnh. Theo bà, các xét nghiệm đã được tiến hành nhưng chưa tìm thấy tác nhân gây tử vong. WHO đang chờ phía Nga cung cấp thêm thông tin liên quan.

Trong một diễn biến khác, ngày 7/10, Nga bác bỏ thông tin về trường hợp thứ hai nghi mắc dịch hạch tại Siberia. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng phần lớn thông tin truyền thông về vụ việc là không chính xác, đồng thời kêu gọi công chúng dựa vào thông tin do các cơ quan chức năng cung cấp.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho biết ông không cho rằng cái chết của nữ nhân viên Nga có liên quan đến vũ khí sinh học. Washington cho biết vẫn theo dõi sát tình hình, song hiện chưa có dấu hiệu cho thấy mối đe dọa rộng hơn đối với Mỹ.

Ngọc Liên