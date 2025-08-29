Vững tin bước vào năm học mới

Những ngày cuối tháng 8, các trường học trên địa bàn xã Hoa Lộc đang tích cực chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, sẵn sàng cho năm học mới 2025-2026.

Trường THCS Quang Lộc chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cho lễ khai giảng, chào mừng năm học mới 2025-2026

Thực hiện Nghị quyết số 1686/NQ-UBTVQH ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thanh Hóa năm 2025, xã Hoa Lộc được thành lập trên cơ sở hợp nhất 6 xã, gồm Xuân Lộc, Liên Lộc, Quang Lộc, Phú Lộc, Hoa Lộc, Hòa Lộc thuộc huyện Hậu Lộc cũ.

Năm học 2025-2026 là năm học đầu tiên sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, trên địa bàn xã Hoa Lộc có tổng số 19 trường học, trong đó có 1 trường THPT (THPT Hậu Lộc 1) trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và 18 trường ở các bậc học mầm non, tiểu học và THCS do địa phương quản lý. Ở bậc mầm non, tiểu học, THCS có tổng số 7.179 học sinh, với 227 lớp học, 410 cán bộ, giáo, viên, nhân viên. Hiện nay, các nhà trường trên địa bàn xã đang tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, các điều kiện cần thiết sẵn sàng cho năm học mới.

Cơ sở vật chất trường học được đầu tư xây dựng khang trang.

Đến thăm Trường THCS Quang Lộc, nhà trường đang tích cực chuẩn bị cho năm học mới 2025-2026. Với cơ sở vật chất trường lớp khang trang, sạch đẹp; ngôi nhà 2 tầng gồm 10 phòng học vừa được bàn giao tháng 5/2025, từ sự quan tâm đầu tư của tỉnh là niềm phấn khởi của các thầy cô giáo, các em học sinh nhà trường khi bước vào năm học mới. Để chuẩn bị cho ngày khai giảng, cán bộ, giáo viên, các em học sinh tập trung dọn dẹp vệ sinh khuôn viên trường, lớp, kiểm tra lại các trang thiết bị dạy và học.

Trường THCS Quang Lộc kiểm tra hệ thống cơ sở vật chất, các phòng học chức năng chuẩn bị cho năm học mới.

Thầy giáo Bùi Khắc Việt, Hiệu trưởng Trường THCS Quang Lộc, cho biết: Những năm qua, nhà trường nhận được sự quan tâm của ngành giáo dục, cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân địa phương đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đảm bảo cho hoạt động dạy và học, đổi mới phương pháp, năng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giữ vững các tiêu chí trường học đạt chuẩn quốc gia. Nhà trường có đầy đủ cán bộ giáo viên, nhân viên, đảm bảo 100% được chuẩn hóa về trình độ chuyên môn và nghiệp vụ.

Các thầy cô giáo, học sinh sẵn sàng cho năm học mới.

Bước vào năm học 2025-2026, nhà trường có 8 lớp học, 285 học sinh, 18 cán bộ, giáo viên, nhân viên, hiện thiếu 2 giáo viên và chưa có giáo viên dạy môn Giáo dục nghệ thuật (âm nhạc, mĩ thuật). Nhà trường được địa phương quan tâm hỗ trợ kinh phí sửa chữa, mua sắm trang thiết bị dạy học, chỉnh trang khuôn viên trường, lớp. Các phòng học, phòng chức năng đều được kiên cố, khang trang, sạch đẹp, khu nhà hiệu bộ, nhà trực, thư viện, khuôn viên đảm bảo, sẵn sàng cho năm học mới.

Năm học 2025-2026, Trường Tiểu học Hòa Lộc có hơn 1.000 học sinh đến trường.

Tại Trường Tiểu học Hòa Lộc, sáng 28/8 là ngày tựu trường của các em học sinh trong không phí vui tươi, phấn khởi. Hơn 18 năm xây dựng và phát triển, Trường Tiểu học Hòa Lộc đã chắp cánh ước mơ nhiều thế hệ học sinh vùng biển. Năm học 2025-2026, nhà trường có hơn 1.000 học sinh, với 30 lớp học. Trong ngày tựu trường, các thầy cô giáo hướng dẫn, phổ biến cho các em học sinh về nội quy, quy định của nhà trường, dọn dẹp, vệ sinh khuôn viên trường, lớp học sạch sẽ.

Trong ngày đầu tiên tựu trường (28/8), Thầy giáo Trịnh Văn Lương hướng dẫn các em học sinh lớp 5 củng cố kiến thức chuẩn bị năm học mới.

Thầy giáo Trịnh Thanh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hòa Lộc, cho biết: Bước vào năm học 2025-2026, là năm đầu tiên thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, nhà trường đã bám sát vào các văn bản chỉ đạo của ngành, xây dựng kế hoạch giáo dục, định hướng phát triển năng lực cho học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh. Tiếp tục thực hiện tốt nền nếp kỷ cương của nhà trường, đặc biệt chú trọng đến nền nếp dạy và học; phấn đấu giữ vững trường đạt trường chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng.

Trường Tiểu học Hòa Lộc khen thưởng cho các em học sinh năm học 2024-2025. Ảnh tư liệu

Đồng chí Hoàng Viết Tuân, Phó Chủ tịch UBND xã Hoa Lộc, cho biết: Bước vào năm học mới 2025-2026, xã đã trích từ nguồn ngân sách địa phương số tiền hơn 2 tỷ đồng hỗ trợ cho các trường học trên địa bàn thực hiện tu sửa, chỉnh trang trường lớp, học. Đồng thời, chỉ đạo các nhà trường duy trì, nâng cao chất lượng chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; rà soát, sắp xếp đội ngũ giáo viên gắn với việc đảm bảo các quy định về định mức số lượng giáo viên đối với các cấp học và trình độ đào tạo theo quy định.

Theo lộ trình năm học này, xã Hoa Lộc có 4 trường được công nhận lại mức độ 1, mức độ 2, do đó, chính quyền địa phương yêu cầu các nhà trường đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, triển khai đồng bộ từ lớp 1 đến lớp 9 về Chương trình giáo dục phổ thông 2018; tham gia các cuộc thi học sinh giỏi các môn văn hóa, thể dục – thể thao cấp tỉnh và các cuộc thi khác do ngành, liên ngành tổ chức; xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục đạo đức cho học sinh.

Ngọc Huấn