Vun đắp nền tảng vững chắc cho Đảng từ cơ sở

Để chi bộ thực sự là “hạt nhân” chính trị ở cơ sở, là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh đã đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi bộ (SHCB) theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Đặc biệt, việc triển khai Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng SHCB đã tạo động lực mới để vun đắp nền tảng vững chắc cho Đảng từ cơ sở.

Chi bộ thôn Yên Thịnh, xã Ngọc Trạo sinh hoạt chi bộ định kỳ.

Chi bộ thôn Yên Thịnh, xã Ngọc Trạo có 114 đảng viên, đây là chi bộ có số đảng viên đông thứ 2 trong số 10 chi bộ nông thôn thuộc Đảng bộ xã Ngọc Trạo. Để chuẩn bị cho buổi sinh hoạt định kỳ hằng tháng, chi ủy chi bộ thôn Yên Thịnh đều họp bàn, thống nhất nội dung sinh hoạt để thông tin đến từng đảng viên. Với những đảng viên đi làm ăn xa, chi ủy chủ động trao đổi thông tin để đảng viên nắm bắt về tham gia sinh hoạt đầy đủ, đúng quy định.

Bí thư chi bộ thôn Yên Thịnh Lê Bỉnh Vinh cho biết: “Để tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của mỗi đảng viên, chi bộ đã lựa chọn những nội dung phù hợp, đúng, trúng vấn đề đảng viên, Nhân dân quan tâm để đưa ra thảo luận. Vì thế, các buổi SHCB luôn thu hút đông đảo đảng viên tham dự và tham gia phát biểu ý kiến. Đặc biệt, việc triển khai Sổ tay đảng viên điện tử là bước tiến quan trọng trong đổi mới SHCB, do đó các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng của thôn đã hướng dẫn đảng viên cài đặt. Hiện nay, hầu hết các đảng viên đã sử dụng thành thạo ứng dụng này”.

Không còn hình thức, lối mòn như trước, những buổi sinh hoạt ở 10 chi bộ nông thôn trực thuộc Đảng bộ xã Ngọc Trạo luôn được cán bộ, đảng viên tham dự đông đủ. Ông Đinh Xuân Nghĩa, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Ngọc Trạo, cho biết: “Để tạo chuyển biến rõ nét trong SHCB, ban thường vụ đảng ủy đã phân công các đồng chí đảng ủy viên, ủy viên ban thường vụ, trực tiếp về dự SHCB tại các thôn. Qua đó, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở; đồng thời định hướng các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự phù hợp với tình hình thực tế. Nhờ vậy, nghị quyết của các chi bộ ngày càng cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm; các chương trình, kế hoạch hành động cũng sát thực tiễn, bảo đảm tính khả thi trong thực hiện”.

Thực tiễn phát triển của phường Hàm Rồng đã đặt ra yêu cầu đổi mới SHCB. Với phố Thiệu Dương 5, chi bộ đã chuyển mạnh từ sinh hoạt mang tính “thông báo” sang sinh hoạt bám việc, bám địa bàn, tập trung giải quyết những vấn đề thực tế đang đặt ra.

Ông Lê Xuân Tiến, Bí thư Chi bộ phố Thiệu Dương 5, cho biết: “Tại các buổi sinh hoạt, phần lớn thời gian được chi bộ dành để bàn thảo các nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân nên nhận được sự ủng hộ cao của các đảng viên. Ví như để nâng cấp hệ thống đường giao thông, chi bộ tuyên truyền, Nhân dân đồng thuận ký cam kết hiến hơn 2.200m2 đất mở rộng 4 tuyến đường. 603/603 hộ dân trong phố đã đóng góp kinh phí làm đường cờ kiểu mẫu và đóng góp nâng cấp hệ thống loa truyền thanh... Qua những phong trào thi đua sôi nổi, vai trò lãnh đạo của Chi bộ phố Thiệu Dương 5 ngày càng được thể hiện rõ nét.

Sau hơn 1 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, chất lượng SHCB trên địa bàn phường Hàm Rồng đã có những chuyển biến tích cực. Công tác chuẩn bị sinh hoạt của các chi ủy được chú trọng hơn; việc điều hành SHCB đầy đủ các bước theo quy định và ngày càng được nâng cao; diễn biến, nội dung sinh hoạt, ý kiến thảo luận, góp ý của đảng viên được ghi chép đầy đủ. Đa số đảng viên đều tích cực thảo luận tìm giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế. Nghị quyết, kết luận của chi bộ cũng đã xác định đúng vấn đề cần tập trung thực hiện, gắn với nhiệm vụ của phường.

Sau sắp xếp sáp nhập, việc tổ chức lại đơn vị hành chính đặt ra nhiều yêu cầu mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là việc tổ chức SHCB trong điều kiện địa bàn rộng, đảng viên đông, loại hình chi bộ đa dạng và yêu cầu ngày càng cao. Thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tương đối đồng bộ, bài bản. Từ kế hoạch, hướng dẫn chuyên đề đến quy định cấp ủy viên cấp trên dự SHCB, tất cả đều hướng tới mục tiêu xuyên suốt đưa SHCB trở thành diễn đàn chính trị, nơi bàn việc Đảng, việc dân.

Nâng cao chất lượng SHCB là giải pháp mang tính chiến lược nhằm xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện. Trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng, Đảng bộ tỉnh đã xác định rõ phương hướng đổi mới và nâng cao chất lượng SHCB trong giai đoạn mới. Trong đó, coi SHCB là cuộc họp chính trị quan trọng nhất ở cơ sở; lấy chất lượng SHCB làm thước đo năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và trách nhiệm của người đứng đầu; chuẩn hóa kỹ năng điều hành sinh hoạt; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng theo hướng gắn lý luận với thực tiễn.

Chỉ thị số 50-CT/TW được ban hành đã tạo ra luồng sinh khí mới trong SHCB. Đó là “chìa khóa” quan trọng để vun đắp nền tảng vững chắc cho Đảng, góp phần lãnh đạo thực hiện thành công nhiều mục tiêu quan trọng mà tỉnh đã đề ra.

Bài và ảnh: Minh Khôi