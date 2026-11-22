Học Bác từ những việc làm bình dị

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nhiều cựu chiến binh (CCB) trên địa bàn phường Đông Sơn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước bằng nhiều việc làm thiết thực, nghĩa tình, qua đó góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.

Cán bộ, hội viên CCB phường Đông Sơn quét dọn vệ sinh môi trường khu dân cư.

Xác định học và làm theo Bác là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, ngay từ đầu năm, Hội CCB phường đã xây dựng kế hoạch, triển khai đến các chi hội tổ chức cho cán bộ, hội viên học và làm theo Bác bằng nhiều việc làm thiết thực sát với tình hình thực tiễn tại địa phương. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng để Hội CCB phường đánh giá, xếp loại thi đua hằng năm, qua đó khơi dậy ý thức trách nhiệm và vai trò nêu gương của từng cán bộ, hội viên và ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong học và làm theo Bác. Tiêu biểu như, CCB Thiều Đình Tạo, tổ dân phố Toàn Tân, phát huy ý chí, nghị lực của người lính, ông đã biến vùng đất trũng ngày nào trở thành mô hình kinh tế trang trại tổng hợp rộng 2ha. Hiện nay, ông duy trì trồng 1.500 gốc táo cổ, 1.000 cây ổi lê Đài Loan, kết hợp với chăn nuôi gà, vịt, nuôi cá, mỗi năm mang lại lợi nhuận khoảng 800 triệu đồng.

Ông Tạo chia sẻ: “Là người lính trở về địa phương, tôi luôn tự nhắc bản thân phải gương mẫu trong từng lời nói việc làm, cố gắng vươn lên, dám nghĩ, dám làm để phát triển kinh tế gia đình và hỗ trợ bà con cùng phát triển sản xuất. Với vai trò là chi hội phó chi hội CCB tổ dân phố Toàn Tân, tôi thường xuyên vận động hội viên thực hiện tốt các phong trào thi đua tại địa phương, như: “Cựu chiến binh tự quản” về an ninh trật tự và vệ sinh môi trường; giúp đỡ CCB có hoàn cảnh khó khăn”.

Hội CCB phường Đông Sơn hiện có 3.882 hội viên, sinh hoạt tại 27 chi hội khu phố. Việc học và làm theo Bác được các cán bộ, hội viên cụ thể hóa bằng nhiều việc làm thiết thực, nổi bật là phong trào “CCB đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống gia đình hội viên”. Hội đã đấu mối và đồng hành để hơn 510 hội viên vay vốn phát triển kinh tế với dư nợ hiện tại đạt hơn 44 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội.

Từ nguồn vốn vay, nhiều hội viên đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả. Đến nay, toàn phường có 26 mô hình trang trại, gia trại; 5 doanh nghiệp do CCB làm chủ; 8 câu lạc bộ CCB giúp nhau phát triển kinh tế, tạo việc làm cho CCB và con em trên địa bàn. Cùng với đó, công tác xây dựng quỹ hội cũng được chú trọng, 100% chi hội trong toàn phường có quỹ với tổng số tiền hơn 4,8 tỷ đồng, giúp cho nhiều hội viên vay vốn để phát triển kinh tế, tăng thu nhập gia đình. Từ đó, góp phần nâng cao đời sống cho từng hội viên, tỷ lệ hộ CCB khá và giàu toàn phường đạt trên 69%.

Không chỉ tiên phong trong phát triển kinh tế, cán bộ, hội viên CCB còn thực hiện hiệu quả mô hình “Đoạn đường CCB tự quản” với 28 tuyến đường, tổng chiều dài 28km được triển khai tại các tổ dân phố trong bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống văn minh ở khu dân cư. Cùng với đó, mô hình “3 trong 1” (tức là 3 hội viên CCB trực tiếp quản lý, giáo dục, giúp đỡ 1 người lầm lỗi) luôn được hội chú trọng quan tâm giúp những người từng mắc sai lầm có thêm động lực vươn lên, ổn định cuộc sống. Hội đang hỗ trợ 11 hộ gia đình có người chấp hành xong án phạt tù vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng số vốn vay ủy thác là 1,1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các hoạt động nghĩa tình đồng đội, chăm lo đời sống hội viên được hội duy trì thường xuyên. Hội cũng chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ thông qua các hoạt động nói chuyện truyền thống, gặp mặt nhân chứng lịch sử; phối hợp với đoàn thanh niên phường tổ chức chương trình “Hoa lửa ký ức - sáng mãi niềm tin”, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Qua đó, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự phát triển của quê hương, đất nước.

Chủ tịch CCB phường Đông Sơn Đinh Ngọc Bình chia sẻ: “Tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu của mỗi cán bộ, hội viên CCB trong từng lời nói, việc làm đã góp phần đưa phong trào thi đua tại địa phương ngày càng đi vào cuộc sống. Từ mỗi gia đình, mỗi khu phố, những việc làm ấy không chỉ góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh mà còn tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong cộng đồng, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh".

Bài và ảnh: Trung Hiếu