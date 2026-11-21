Tháo gỡ khó khăn từ cơ sở

Sau hơn 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xã Linh Sơn từng bước ổn định tổ chức bộ máy, duy trì hoạt động quản lý, điều hành và giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, đặc thù địa bàn miền núi rộng, khối lượng nhiệm vụ tăng cùng những khó khăn về nhân lực, hạ tầng đang đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Linh Sơn mở rộng tập trung quán triệt và triển khai một số nội dung trọng tâm về công tác xây dựng Đảng tháng 7/2026.

Sau sáp nhập, xã Linh Sơn có diện tích tự nhiên 96km2, dân số gần 12.500 người, Đảng bộ có trên 1.000 đảng viên. Quy mô địa bàn mở rộng, lại có tuyến Quốc lộ 15 đi qua, cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý, điều hành, nhất là khi nhiều nhiệm vụ trước đây thuộc thẩm quyền cấp huyện được chuyển giao về cấp xã.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Linh Sơn tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp các cơ quan, đơn vị, bộ phận chuyên môn, phân công nhiệm vụ rõ ràng. Cùng với đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của chính quyền.

Công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) được chú trọng. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, các TTHC được niêm yết công khai; quy trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả được thực hiện thống nhất, minh bạch. Phương châm “rõ người, rõ việc” gắn với thực hiện các cam kết “5 biết, 3 không, 4 thể hiện” được triển khai nhằm nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức. Việc đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ góp phần giảm thời gian giải quyết TTHC.

Chủ tịch UBND xã Linh Sơn Nguyễn Ngọc Sơn cho biết: “Mô hình mới giúp bộ máy tinh gọn hơn nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu, trách nhiệm lớn hơn đối với đội ngũ cán bộ, công chức. Vì vậy, địa phương chú trọng thay đổi phương pháp làm việc, nâng cao tính chủ động, khoa học, tăng cường ứng dụng công nghệ và sâu sát cơ sở”.

9 tháng năm 2026, xã có 5 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, 19 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch. Diện tích đất tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đạt 120ha, bằng 150% kế hoạch; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 17,685 tỷ đồng, bằng 132% dự toán; thành lập mới 13 doanh nghiệp, đạt 260% kế hoạch. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục đạt kết quả toàn diện: Cả 4/4 trường học duy trì đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 97%; tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa đạt 85%. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Trong cải cách hành chính, tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn đạt 97,3%; tỷ lệ hồ sơ được số hóa thành phần và kết quả đạt 100%.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình vận hành mô hình mới tại Linh Sơn vẫn còn những khó khăn: Khối lượng công việc tăng, nhiều nhiệm vụ được chuyển giao từ cấp huyện xuống, trong khi một số quy định, hướng dẫn chưa đồng bộ, có nội dung chồng chéo, khiến cán bộ cơ sở lúng túng khi thực hiện. Đội ngũ nhân lực ở một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Đặc thù địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều cũng gây áp lực cho công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, nhất là trong giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, đầu tư hạ tầng, vệ sinh môi trường và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai... Bên cạnh đó, hạ tầng công nghệ thông tin ở một số khu vực còn hạn chế; một bộ phận người dân chưa thành thạo các thao tác trên môi trường điện tử, gây khó khăn trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Linh Sơn Nguyễn Xuân Hồng, để chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu quả, cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, phân định rõ trách nhiệm, thẩm quyền giữa các cấp, các ngành; bổ sung nhân lực phù hợp với vị trí việc làm, gắn với nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và có chính sách đãi ngộ phù hợp đối với cán bộ, công chức.

Địa phương cũng kiến nghị tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch đô thị và hạ tầng kỹ thuật phù hợp với địa giới hành chính mới; quan tâm đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu và nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ.

Trước mắt, Linh Sơn tập trung hoàn thiện quy trình xử lý công việc, nâng cao trách nhiệm của từng cán bộ, công chức; tăng cường kiểm tra, đôn đốc và hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Đây là những giải pháp thiết thực nhằm khắc phục khó khăn từ cơ sở, bảo đảm hoạt động của chính quyền thông suốt, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Bài và ảnh: Phan Nga