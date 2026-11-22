Tạo dựng niềm tin trong Nhân dân

Lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo chất lượng phục vụ, phường Hàm Rồng đã triển khai mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”. Mục tiêu hướng đến không chỉ giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) một cách nhanh chóng, mà còn xây dựng môi trường làm việc thân thiện, nơi mỗi cán bộ, công chức luôn gần gũi với người dân trong từng việc làm cụ thể.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hàm Rồng giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.

Từ tháng 2/2026, mỗi khi có đôi nam nữ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) phường đăng ký kết hôn, phường Hàm Rồng sẽ trao giấy chứng nhận và “thư chúc mừng” hạnh phúc. Tương tự, khi có công dân “nhí” chào đời, phường gửi “thư chúc mừng” với những lời lẽ ngắn gọn, súc tích, chia sẻ niềm vui với gia đình. Khi trên địa bàn phường có người qua đời, UBND phường phối hợp với khu dân cư gửi “thư chia buồn” cùng giấy chứng tử đến người thân. Từ khi thực hiện mô hình đến nay, phường Hàm Rồng đã gửi 625 “thư chúc mừng” khai sinh, 298 “thư chúc mừng” cho các đôi nam nữ kết hôn và 248 thư chia buồn đến các gia đình có người thân mất. Việc làm tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời của chính quyền địa phương đối với các sự kiện vui, buồn trong Nhân dân.

Anh Lê Dương Hưng, công dân phường Hàm Rồng cho biết: “Tôi đến Trung tâm PVHCC phường làm thủ tục đăng ký kết hôn. Ngoài được công chức hướng dẫn tận tình, sau khi hoàn thành các thủ tục, chúng tôi được phường trao giấy chứng nhận kết hôn và “thư chúc mừng”. Là người dân, tôi rất phấn khởi khi được chính quyền địa phương quan tâm như vậy”.

Thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”, cán bộ, công chức UBND phường Hàm Rồng luôn chú trọng đổi mới tác phong, lề lối làm việc, lấy sự tận tâm, trách nhiệm và tinh thần gần gũi với Nhân dân làm phương châm hành động. Các khẩu hiệu “5 biết, 3 không, 4 thể hiện” hay “4 xin, 4 luôn” đã góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức chuẩn mực, văn minh, tận tình trong giao tiếp và giải quyết công việc. Không chỉ dừng lại ở thái độ phục vụ, phường còn linh hoạt duy trì mô hình “Giờ làm việc thứ 9”, kịp thời hỗ trợ người dân giải quyết những công việc cần thiết ngoài giờ hành chính. Từ những thay đổi ấy, phong cách làm việc của chính quyền từng bước chuyển từ tư duy hành chính sang hướng dẫn, đồng hành và phục vụ tốt hơn.

Để mang đến sự thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch, các TTHC, mức phí, lệ phí và thời gian giải quyết được niêm yết công khai, minh bạch, tạo điều kiện để người dân dễ dàng tra cứu, chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết. Cùng với đó, Trung tâm PVHCC phường tập trung rà soát, kiến nghị đơn giản hóa TTHC, góp phần rút ngắn thời gian chờ đợi, hạn chế việc đi lại nhiều lần cho tổ chức, công dân. Đặc biệt, để người dân không phải đi xa, cán bộ, công chức phường Hàm Rồng đã chủ động mang dịch vụ công đến tận các tổ dân phố. Đều đặn thứ 7 hoặc chủ nhật hằng tuần, tổ dịch vụ công lưu động của phường sẽ có mặt tại nhà văn hóa các tổ dân phố để hỗ trợ người dân giải quyết TTHC. Trên những chiếc điện thoại thông minh, các thành viên tổ dịch vụ công lưu động tận tình hướng dẫn người dân tích hợp giấy tờ vào VNeID, nộp hồ sơ trực tuyến, tạo tài khoản an sinh xã hội... Với mô hình “dịch vụ công lưu động”, khoảng cách địa lý được rút ngắn, khoảng cách giữa chính quyền với người dân cũng được thu hẹp, để sự hài lòng không còn là mục tiêu mà trở thành những giá trị hiện hữu trong đời sống.

Phó Chủ tịch UBND phường Hàm Rồng Lê Thị Thanh cho biết: “Trong thực thi công vụ, phường Hàm Rồng luôn đề cao tinh thần trách nhiệm và sự cầu thị. Vì thế, phường đã công khai số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo UBND phường và Trung tâm PVHCC phường để người dân thuận tiện phản ánh về quá trình giải quyết TTHC. Đồng thời, duy trì nghiêm túc lịch tiếp công dân định kỳ, chủ động lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời xem xét, giải quyết những phản ánh, kiến nghị chính đáng của người dân. Đặc biệt, trong giải quyết TTHC, nếu có hồ sơ giải quyết quá hạn, phường sẽ gửi “thư xin lỗi” tổ chức, công dân; đối với những ý kiến đóng góp xác đáng, phường gửi “thư cảm ơn” để ghi nhận, trân trọng sự đồng hành của người dân. Những việc làm đó không chỉ nâng cao chất lượng phục vụ mà còn góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền cơ sở”.

Dù mới đi vào vận hành chưa lâu, mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại phường Hàm Rồng đã mang lại những chuyển biến tích cực. Sự kết hợp giữa ứng dụng công nghệ thông tin với tinh thần tận tâm, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức đang góp phần xây dựng hình ảnh chính quyền gần dân, tạo nền tảng để Hàm Rồng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người dân.

Bài và ảnh: Tố Phương