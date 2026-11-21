Gỡ khó cho công tác thi hành án hành chính

Mặc dù số vụ phải thi hành án không cao, nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau, công tác thi hành án hành chính đang gặp không ít vướng mắc, khó khăn.

Một buổi làm việc của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh với Thi hành án dân sự tỉnh về việc thi hành án hành chính.

Theo báo cáo của Thi hành án dân sự tỉnh, từ ngày 1/1/2024 đến 30/6/2026, trên địa bàn tỉnh có 220 bản án, quyết định hành chính phải thi hành. Trong cơ cấu số vụ việc phải thi hành hằng năm, án hành chính chiếm tỷ lệ thấp so với nhiều loại án như: hình sự, dân sự, hôn nhân - gia đình...Về bản chất, đây là những tranh chấp pháp lý phức tạp, kéo dài, phát sinh trong quan hệ hành chính nhà nước, đã được tòa án phán quyết. Hầu hết các vụ việc tập trung ở lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai. Số ít vụ việc thuộc lĩnh vực xây dựng, đầu tư và chính sách hỗ trợ đào tạo.

Xác định đây là trách nhiệm, nghĩa vụ bắt buộc theo luật định, UBND, chủ tịch UBND các cấp và cơ quan hành chính nhà nước có liên quan đã tập trung chỉ đạo, điều hành, thi hành xong 165 bản án, quyết định hành chính có hiệu lực pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn lại 55 bản án, quyết định thuộc trách nhiệm của 24 cơ quan, đơn vị chưa thi hành xong, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Các vụ việc chưa thi hành xong chủ yếu liên quan đến công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, nhà ở, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất, tập trung nhiều tại các phường, xã: Sầm Sơn, Nam Sầm Sơn, Hạc Thành, Yên Trường... Đáng chú ý, trong đó có nhiều vụ việc tồn đọng, kéo dài, như việc thi hành Bản án hành chính phúc thẩm số 476/HC-PT ngày 18/10/2018 của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội, thuộc trách nhiệm thi hành của UBND, Chủ tịch UBND huyện Yên Định cũ, nay thuộc trách nhiệm của UBND, Chủ tịch UBND xã Yên Trường; hay việc thi hành án hành chính thuộc trách nhiệm của UBND và Chủ tịch UBND xã Giao An kéo dài từ năm 2020...

Theo ông Lê Viết Tám, Phó trưởng Thi hành án dân sự tỉnh: “Công tác thi hành án hành chính vốn gặp nhiều khó khăn ở cả nguyên nhân chủ quan và khách quan. Trước hết, nhiều vụ việc chậm thi hành liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đất đai vốn có nhiều phức tạp, qua thời gian dài, hồ sơ pháp lý phức tạp, nhiều chủ thể liên quan và có sự thay đổi về quy định của pháp luật. Một số vụ việc liên quan đến việc triển khai các dự án đầu tư công còn vướng thủ tục pháp lý cấp bổ sung kinh phí đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, công tác bàn giao quyền, nghĩa vụ, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến thi hành án hành chính từ UBND huyện cũ về UBND xã ở một số nơi còn chưa đầy đủ. Điều này dẫn đến việc chậm trễ trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND và chủ tịch UBND cấp xã trong thi hành án hành chính”.

Bên cạnh đó, có tình trạng người đứng đầu một số địa phương chưa thực sự quan tâm đúng mức về trách nhiệm, nghĩa vụ trong tham gia tố tụng và thi hành án hành chính. Trong khi đó, công tác thi hành án hành chính có đặc thù là cơ quan hành chính nhà nước tự thi hành. Cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm theo dõi và kiến nghị người có thẩm quyền cấp trên trực tiếp xem xét xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có trách nhiệm, nghĩa vụ phải thi hành án trong trường hợp chậm, không thi hành, hoặc thi hành không đầy đủ bản án hành chính.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Thi hành án dân sự tỉnh đã chủ động theo dõi, nắm bắt tiến độ thi hành từng vụ việc hành chính trên địa bàn tỉnh. Kịp thời hướng dẫn các địa phương tháo gỡ vướng mắc, khó khăn về thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ thi hành án. Đồng thời kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, đơn vị nâng cao trách nhiệm trong thi hành án hành chính. Trong năm 2025, UBND tỉnh đã thành lập đoàn liên ngành tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh tồn tại, hạn chế trong công tác thi hành án hành chính. Năm 2026, UBND tỉnh cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị nâng cao trách nhiệm tham gia tố tụng, cung cấp tài liệu, tổ chức thi hành bản án. Yêu cầu các địa phương còn chậm thi hành án hành chính kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan. Thông qua đó đã góp phần nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ thi hành án hành chính trong UBND các cấp và các cơ quan hành chính nhà nước có liên quan.

Theo báo cáo của Tòa án Nhân dân tỉnh, tính từ 1/10/2025 đến 31/9/2026, tòa án hai cấp đã xét xử, giải quyết 244 vụ án hành chính. Trong đó có nhiều vụ “án chùm, án dây”, liên quan đến việc giao đất sai quy định từ trước những năm 2010. Điều này đồng nghĩa số vụ tranh chấp hành chính trên địa bàn tỉnh đang gia tăng, tiếp tục gây sức ép cho công tác thi hành án ở các cơ quan hành chính nhà nước.

Theo ông Lê Viết Tám, Phó trưởng Thi hành án dân sự tỉnh: “Để nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ thi hành án hành chính, cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp, ở nhiều cấp, nhiều ngành. Nhất là đề cao vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ngành, chính quyền địa phương. Đồng thời tăng cường vai trò của cơ quan kiểm sát trong kiểm sát việc chấp hành bản án, quyết định hành chính, nhất là các vụ việc đã có quyết định buộc thi hành án, hoặc chậm kéo dài, để kịp thời kiến nghị khắc phục vi phạm, xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân".

Bài và ảnh: Đồng Thành