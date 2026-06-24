Vĩnh Lộc nỗ lực cải thiện môi trường khu vực chăn nuôi

Xã Vĩnh Lộc có 16.500 con lợn, 1.900 con trâu, bò và 90.000 con gia cầm được các hộ chăn nuôi theo hình thức trang trại và gia trại. Khi chăn nuôi phát triển, vấn đề môi trường chính là mối quan tâm của chính quyền địa phương.

Trang trại lợn của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hoằng, thôn Văn Hành, xã Vĩnh Lộc.

Nhận thấy chăn nuôi quy mô lớn đem lại hiệu quả thu nhập cao, năm 2006, ông Nguyễn Văn Hoằng, thôn Văn Hành xây dựng trang trại chăn nuôi lợn quy mô 30 lợn nái sinh sản và 250 lợn thịt. Do chăn nuôi quy mô lớn nên gia đình thực hiện chăn nuôi khép kín, quan tâm xử lý mùi và chất thải đàn lợn. Vì vậy, ngoài đầu tư xây dựng khu vực xử lý chất thải, nước thải như: xây bể biogas, 2 bể lắng và 1 ao sinh học có diện tích 800m2, ông Hoằng còn trồng nhiều loại cây ăn quả, để vừa tạo bóng mát, cảnh quan, lại có tác dụng hút mùi, đồng thời có thêm nguồn thu nhập.

Nhờ đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải nên chất thải chăn nuôi được dẫn về bể tách ép, sau đó đến hệ thống xử lý nước thải tập trung. Nguồn nước thải này sẽ được xử lý trước khi chảy ra hệ thống ao của trang trại. Từ khi sử dụng máy tách ép phân, chất thải chăn nuôi của trang trại không chỉ được xử lý hiệu quả mà lượng phân bón sau khi tách, ép khô được dùng để bón cho cây trồng và bán cho bà con nông dân trong vùng với số lượng khoảng 10 tấn phân khô/năm.

Gia trại chăn nuôi của hộ gia đình ông Lê Văn Bảy ở thôn Tân Phúc hiện đang nuôi 20 lợn nái sinh sản. Đảm bảo vệ sinh khu vực chăn nuôi, lượng chất thải thu gom mỗi ngày được gia đình ông tập kết ra bãi và được xử lý bằng chế phẩm sinh học tận dụng lại làm phân bón hữu cơ. Ngoài ra, ông còn dùng thuốc sinh học phun khử mùi, khử khuẩn hàng ngày nên đã hạn chế được mùi phát tán ra môi trường xung quanh.

Ông Tống Duy Phương, bí thư kiêm trưởng thôn Tân Phúc, xã Vĩnh Lộc, cho biết: Hiện trong thôn có hơn 30 hộ chăn nuôi lợn trong khu dân cư theo hình thức gia trại và hộ gia đình quy mô từ 5 - 30 con lợn/lứa. Các hộ đã quan tâm đầu tư hệ thống xử lý chất thải như xây hầm biogas và vệ sinh chuồng trại hàng ngày nhưng phần lớn nguồn phân thu gom chưa được xử lý mà chỉ tập kết ra bãi, không tránh khỏi mùi phát tán ra môi trường trong khu dân cư. Để giải quyết dứt điểm ô nhiễm môi trường khu vực chăn nuôi, không còn cách nào khác, phải vận động các hộ di chuyển gia trại chăn nuôi ra khỏi khu dân cư. Hiện đã có một số hộ sẵn sàng di chuyển đến địa điểm mới, cách xa khu dân cư. Số còn lại, do chưa tìm được vị trí nên thôn sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ giảm đàn, đồng thời thường xuyên làm tốt khâu vệ sinh chuồng trại, hạn chế mùi phát tán ra môi trường.

Bà Lê Thị Tú, Trưởng Phòng Kinh tế, xã Vĩnh Lộc, cho biết: “Trên địa bàn xã hiện có 40 gia trại, trang trại chăn nuôi lợn quy mô nhỏ từ 10 đến dưới 50 con/lứa trong khu dân cư. Việc phát triển chăn nuôi quy mô nhỏ, bên cạnh mang lại lợi ích kinh tế cho các hộ, ô nhiễm môi trường đang là vấn đề nan giải. Để giải quyết được tình trạng này, trước mắt xã sẽ thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá tác động môi trường. Đồng thời, rà soát các trang trại, gia trại, trên cơ sở đó, trang trại nào gần hết giấy phép sẽ tạm dừng cho đến khi chủ hộ tìm được vị trí khác cách xa khu dân cư. Đối với những gia trại, trang trại giấy phép đang còn thời hạn dài, ngoài tuyên truyền, vận động giảm đàn, xã sẽ tổ chức các lớp tập huấn về bảo vệ môi trường; hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng công nghệ xử lý chất thải tiên tiến. Mặt khác, yêu cầu thường xuyên vệ sinh môi trường trong khu vực chăn nuôi, nếu để ô nhiễm môi trường, người dân phản ánh, xã sẽ có biện pháp xử lý kiên quyết. Về lâu dài, xã sẽ tìm và quy hoạch các khu chăn nuôi tập trung cách xa khu dân cư, nguồn nước sinh hoạt và trường học.

Bài và ảnh: Minh Lý