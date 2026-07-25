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Công đoàn phường Quảng Phú lắng nghe, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Lê Quỳnh
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(Baothanhhoa.vn) - Hưởng ứng “Tháng nghe đoàn viên, người lao động nói” năm 2026 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, chiều 25/7, Công đoàn phường Quảng Phú phối hợp với UBND phường và Công ty TNHH Giày Aresa Việt Nam tổ chức hội nghị “Lắng nghe đoàn viên, người lao động” với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động và đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Công đoàn phường Quảng Phú lắng nghe, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Hưởng ứng “Tháng nghe đoàn viên, người lao động nói” năm 2026 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, chiều 25/7, Công đoàn phường Quảng Phú phối hợp với UBND phường và Công ty TNHH Giày Aresa Việt Nam tổ chức hội nghị “Lắng nghe đoàn viên, người lao động” với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động và đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Công đoàn phường Quảng Phú lắng nghe, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đoàn viên, người lao động Công ty TNHH Giày Aresa Việt Nam đã trao đổi, phản ánh nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm như: Tiền lương, thưởng, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, điều kiện làm việc, an toàn vệ sinh lao động, bữa ăn ca và việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động.

Nhiều ý kiến cũng đề cập đến các vấn đề về dân sinh, hạ tầng giao thông, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, môi trường...

Công đoàn phường Quảng Phú lắng nghe, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Người lao động Công ty TNHH Giày Aresa Việt Nam phát biểu ý kiến tại hội nghị

Đại diện UBND phường Quảng Phú, các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn đã trực tiếp trao đổi, giải đáp, làm rõ nhiều nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời tiếp thu các ý kiến, kiến nghị để xem xét, phối hợp giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý.

Công đoàn phường Quảng Phú lắng nghe, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Đại diện lãnh đạo địa phương, các đơn vị liên quan và doanh nghiệp lắng nghe ý kiến của người lao động

Với tinh thần “Lắng nghe để thấu hiểu - Đồng hành để phát triển”, hội nghị giúp tăng cường sự gắn kết giữa người lao động với doanh nghiệp, chính quyền và tổ chức công đoàn cũng như kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; góp phần đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Lê Quỳnh

Từ khóa:

#Công đoàn cơ sở #Đối thoại #Công nhân lao động

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