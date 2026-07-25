Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam trao quà tri ân người có công tại xã Thiệu Hóa

Chiều 25/7, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam phối hợp với UBND xã Thiệu Hóa tổ chức trao quà cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công trên địa bàn xã nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Lãnh đạo xã Thiệu Hóa trao quà tri ân người có công với cách mạng và thân nhân người có công trên địa bàn xã nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Tại chương trình, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam đã trao tặng 108 suất quà, tổng trị giá 108 triệu đồng đến các đối tượng là thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và các gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn xã Thiệu Hóa. Mỗi phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng thể hiện tình cảm, sự tri ân sâu sắc của doanh nghiệp đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình trao quà thể hiện sự quan tâm, tri ân của Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam đối với các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, nạn nhân chất độc hóa học và các gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn xã Thiệu Hóa.

Hoạt động là việc làm thiết thực nhằm phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần động viên các gia đình người có công vượt qua khó khăn, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Chương trình trao quà nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn xã Thiệu Hóa.

Đây cũng là hoạt động ý nghĩa của Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam hướng về cộng đồng, thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đồng thời góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Thanh Mai (CTV)